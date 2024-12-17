Цены в Бурятии – итоги 2024 года

Цены – это сложный случай для поведения итогов года, поскольку власти Бурятии весьма ограничены во влиянии на цены. Республика является частью экономического пространства всей России. Анализировать, почему так вышло, что в 2024 году в Бурятии сильно росли цены, невозможно без учёта федеральной экономики.Главной, но не единственной причиной роста цен, в том числе в Бурятии, является большая инфляция. Без макроэкономических лекций объясним упрощённо – когда вы слышите слова «высокая инфляция», это значит «цены будут расти». За период с января по ноябрь 2024 года цены в России выросли на 8,09 %. Официальные данные отстают от ценников в магазинах, но тренд понять можно. Аналитики в Москве констатируют – в России подорожало все, но из насущных товаров выделяют рост цен на огурцы, помидоры, лук, картофель, рыбу, «молочку».Власти страны предпринимают меры для борьбы с инфляцией. Центробанк России сообщает, что на замедление инфляции к 4 % уйдёт весь 2025 год и часть 2026.Об этом же говорит и президент России Владимир Путин.– Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне – это 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России, - отметил президент.Бурятия шла в ценах мало отличалась от всей страны. Бурстат сообщает, что, например, с января бескостная говядина подорожала почти на 60 рублей до 706 рублей, молочная продукция на 15-20 рублей, а солёная, маринованная и копчёная рыба на 100 рублей до 689 рублей. Цены средние по виду товаров. Но есть и хорошие новости: к ноябрю в Бурятии в отличие от всей России снизились цены на овощи. Огурцы с января подешевели на 140 рублей, помидоры – на 75.Есть ли внутри Бурятии возможности для сдерживания цен? Да есть, и они активно применяются. Первый способ – это контроль УФАС по Бурятии на товары первой необходимости и практически ручной контроль за ритейлом.В этом году регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен, и Бурятия этим воспользовалась. В октябре УФАС по Бурятии провело ряд встреч с правительством Бурятии и предпринимателями. В результате республиканские минсельхоз и минпром договорились с региональными розничными торговыми сетями и производителями продуктов питания, что до 31 декабря 2024 года работает предельный размер торговой надбавки (10 %), либо предельно допустимые цены на отдельные виды продовольственных товаров. В настоящее время к соглашениям присоединились более 15 хозяйствующих субъектов. Вероятно, такая практика перекочует в 2025 год.Кроме официальных взаимоотношений властей Бурятии и бизнеса по поводу цен на продукты питания и непродовольственный сегмент торговли, налажен и неофициальный канал диалога. Об этом не сообщают в СМИ, но переговоры с ритейлом Бурятии о сдерживании цен на отдельные виды товаров ведутся постоянно. И в случае всплесков, как с ценами на яйца или масло в 2024 году, торговые сети работают, учитывая свою ответственность и перед властями и населением Бурятии.Понятно, что ритейл – это бизнес. Но торговые сети Бурятии сдерживают цены на самые ходовые товары - хлеб, сахар, муку и так далее, при этом повышая маржу на продажах товаров из премиум-сегмента. Таким образом, цены в Бурятии пытаются держать в балансе, находясь между высокой инфляцией, возможностями торговых сетей и запросами жителей республики.Ещё один путь для контроля за ценами в Бурятии – это развитие собственных производств в Бурятии. В таком случае, регион меньше зависит от внешних рыночных факторов.Например, по мнению главного экономиста «Ренессанс Капитала» Олега Кузьмина, цены в ноябре на продукты питания рванули по следующим причинам: «Это и рост цен на плодоовощную продукцию из-за неважных погодных условий и после рекордных урожаев нескольких предыдущих лет, и на ряд других категорий товаров на фоне тенденций на мировых и региональных продовольственных рынках», — отмечает эксперт.Чтобы избежать резких скачков на цены, в Бурятии активно занимаются продовольственной безопасностью региона. Например, благодаря «Восточно-Сибирскому» и «Николаевскому» свинокомплексам, в Бурятии нет дефицита свинины. Они конкурируют между собой, в том числе, и по цене за килограмм свинины.С овощами также есть подвижки. В 2024 году в Кабанском районе поставлено современное картофелехранилище, чтобы урожай, выращенный в Бурятии, смог хранятся до следующего лета и таким образом, продаваться жителям Бурятии по ценам ниже привозных овощей.Алексей Цыденов на прошлой неделе также говорил о продовольственной безопасности региона.- Вы слышали про наш долгий проект с тепличным комплексом в Гусиноозерске. В этом году зашёл инвестор, крупнейший в России оператор тепличного хозяйства, компания «Рост». Они в апреле месяце получили подтверждение на льготное финансирование от Минсельхоза России. И сейчас они проект реализуют: 16 тысяч тонн овощей будет у нас производиться в теплицах, - рассказал глава.И это также повлияет на цены. Депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев тоже оптимистичен в отношении будущего овощей в Бурятии.– По овощам все более-менее нормально за счёт развития Иволгинской долины. Там оросительную систему запустили и производство овощей у нас в Бурятии выросло хорошо. Недавно изучал данные в БГСХА, где я работаю профессором, у нас площади сельхозпредприятий по овощам в пять раз больше, чем в Забайкальском крае. А по картофелю в три раза больше. Мы в этом плане лучше обеспечены, чем соседи, - пояснил Кушнарёв.И третий способ сдержать цены – развитие конкуренции в торговле. Чем больше на рынке игроков, тем стабильнее цены. В Бурятии помимо крупного ритейла есть многочисленные фермерские магазины, которые торгуют своей продукцией, минуя крупный ритейл. А еще активно развивается стихийно народная онлайн-торговля в социальных сетях. Люди покупают и продают из рук в руки в чатах и пабликах, вообще исключая рынки, магазины и крупные торговые сети. Отсутствии торговой надбавки при такой торговле также сказывается на ценах.Кардинально решить проблему роста цен внутри Бурятии, при не самой лучшей экономической конъюнктуре в целом по России – задача нереальная. На цены влияет инфляция, которая традиционно тянет за собой рост тарифов ЖКХ и цена на ГСМ, затраты на повышение зарплат, логистику, сырьё и материалы. Все это в итоге вкладывается в ценники товаров на прилавках магазинов.Однако, на примере 2024 года видно, что республиканские власти делали все возможное, чтобы не допустить обвального роста цен. Региональных инструментов сдерживания цен не так много, но все они были задействованы. Что касается 2025 года, то стоит ожидать от федеральных властей ещё более ручного управления за ценообразованием по всем цепочкам производства – от сырья производителей до торговых надбавок в ритейле.