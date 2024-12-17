В Бурятии резко вырос спрос на курьеров

За год он увеличился аж на 60%
В России 17 декабря отмечают неофициальный праздник – День курьера. В преддверии него представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили, как выросли зарплаты доставщиков и спрос на них в Бурятии и других дальневосточных регионах в уходящем году.
В 2024-ом на сайте hh.ru появилось свыше 4100 таких вакансий – на 40% больше, чем в 2023-ем. В Бурятии – 200 (+60%).
Сильнее всего потребность в работниках доставки увеличилась в Еврейской автономной области (+150%), Забайкальском крае (+139%), на Чукотке (+133%), в Амурской области (+93%), Якутии (+70%) и на Сахалине (+66%).
Верхняя граница зарплатных предложений для курьеров в Бурятии уступает среднему по региону. Им готовы платить от 30 000 до 63 100 рублей в месяц, в то время как медианная зарплата в РБ – 72 289 рублей (по данным HeadHunter).
Как и в других регионах ДФО, в Бурятии наблюдается высокий уровень конкуренции за рабочие места доставщиков – на одну вакансию в среднем приходится 21,6 резюме потенциальных кандидатов.
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