Бурятия продолжает обрастать частными домами

Активнее всего их строят в пригородных районах
За 11 месяцев 2024 года – с января по ноябрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 3105 жилых домов (6067 квартир) общей площадью в 528 тысяч квадратных метров – в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
На собственные и заёмные средства жители республики возвели 3066 частных домов на 387 000 «квадратов». Это 73,3% от общего объёма. Четверть (111 200 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Тарбагатайский, Иволгинский и Заиграевский. За год объёмы жилищного строительства в сельской местности увеличились в 1,7 раза, в городской – в 1,2, отметили в ведомстве.
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