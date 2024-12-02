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В Бурятии взялись за дорожающие продукты

В Бурятии взялись за дорожающие продукты
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Цены на них в республике решили стабилизировать

В Бурятии вплотную взялись за цены на социально значимые продукты. Ещё в октябре руководитель республиканского управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) Инесса Баглаева провела несколько встреч с представителями власти и местными предпринимателями. Это потребовалось для проработки мер, направленных на стабилизацию «ценовой ситуации», рассказали на официальном сайте ведомстве.

В итоге Минпромторг и Минсельхоз Бурятии подписали с розничными торговыми сетями и производителями продуктов ряд соглашений, которые будут действовать до 31 декабря. Согласно им, в регионе сейчас установлен предельный – то есть максимальный – размер торговой надбавки на отдельные виды продовольственных товаров. Он составляет 10%.

Как сообщили в антимонопольной службе, к соглашениям присоединились уже более 15 хозяйствующих субъектов.

Ранее в Бурятстате назвали продукты, которые ощутимее всего подорожали в середине осени. Возглавили этот список апельсины (на 20,9%) и свежие помидоры (15%).

Кроме того, в октябре в республике наценились отечественная лососевая икра (на 10,7%), живая и охлаждённая рыба (10,3%), свежие огурцы (8,3%), лимоны (8,1%), свинина – кроме бескостного мяса (7,4%), сметана (5,5%), творог, сливочное масло и мороженая неразделанная рыба (5,1%), пельмени, манты и равиоли (4,9%), морковь (4,5%), цельное пастеризованное молоко жирностью более 3,2% (4,2%), рыбное филе (4,2%), охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород (4,1%), натуральный кофе – в зёрнах и молотый (3,9%), овсянка и перловка (3,9%), консервированные и маринованные овощи (3,9%), зефир и пастила (3,6%), полукопчёная и варёно-копчёная колбаса (3,3%) и кисломолочные продукты (2,7%).

Зато дешевле стали белокочанная свежая капуста (на 17,6%), свёкла (9,4%), картофель (6,9%), яблоки (6,4%), пшеничная мука (2,7%), орехи (2,7%) и карамель (2,2%). Кроме того, в Бурятии за месяц снизились ценники на репчатый лук (2%), виноград (1,6%), охлаждённые и мороженые куры (0,8%) и груши (на 0,7%).
цены на продукты питания продукты УФАС

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