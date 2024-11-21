Из Бурятии в Китай экспортировали почти 2 тысячи тонн рапсового масла

Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора
С 1 по 20 ноября 2024 года в Китай из Бурятии отгружено железнодорожным транспортом 221,4 тонн рапсового масла. Всего в этом году экспортировано 1834,5 тонн данной продукции.
- В соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортёра продукция прошла лабораторный контроль в Иркутском филиале ФГБУ ВНИИЗЖ, который подтвердил отсутствие карантинных вредных организмов. Управлением Россельхознадзора выданы фитосанитарные сертификаты, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Организация-экспортёр включена в список зарегистрированных производителей, размещённый на сайте Россельхознадзора, и который ведёт компетентное ведомство принимающей стороны в соответствии с приказом Главного таможенного управления КНР.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый масличный завод полного цикла заработал в посёлке Медведчиково в Улан-Удэ в марте этого года
.
Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора
Проведённая модернизация позволит повысить производительность терминала
В Бурятии обнародовали самые «дорогие» вакансии для вахтовиков
Соответствующее решение приняло правительство России
В 2025-ом республиканская казна недосчитается 5 с лишним миллиардов рублей
Жители республики рвутся работать тестировщиками, менеджерами и режиссёрами
Такими зарплатами могут похвастаться почти 12% трудящихся
Особенность программы - софинансирование государства
Их постоянно совершенствуют
Форум пройдёт 3-6 сентября 2025 года
Для повышения эффективности поищут конкретные цифровые решения
За месяц их стало меньше аж на 600
И для экспорта другой сельхозпродукции
«На федеральном уровне знают абсолютно все о нашей проблеме – это так называемый байкальский фактор. Вся страна живёт по одним нормативам, мы живём по другим», - подчеркнул глава Бурятии