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Из Бурятии в Китай экспортировали почти 2 тысячи тонн рапсового масла

Из Бурятии в Китай экспортировали почти 2 тысячи тонн рапсового масла
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора

С 1 по 20 ноября 2024 года в Китай из Бурятии отгружено железнодорожным транспортом 221,4 тонн рапсового масла. Всего в этом году экспортировано 1834,5 тонн данной продукции.

- В соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортёра продукция прошла лабораторный контроль в Иркутском филиале ФГБУ ВНИИЗЖ, который подтвердил отсутствие карантинных вредных организмов. Управлением Россельхознадзора выданы фитосанитарные сертификаты, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Организация-экспортёр включена в список зарегистрированных производителей, размещённый на сайте Россельхознадзора, и который ведёт компетентное ведомство принимающей стороны в соответствии с приказом Главного таможенного управления КНР.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый масличный завод полного цикла заработал в посёлке Медведчиково в Улан-Удэ в марте этого года.
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