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В Бурятии в первом чтении утвердили дефицитный бюджет на новый год

В Бурятии в первом чтении утвердили дефицитный бюджет на новый год
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2025-ом республиканская казна недосчитается 5 с лишним миллиардов рублей

На очередной сессии Народного Хурала 18 ноября депутаты в первом чтении приняли законопроект о республиканском бюджете на 2025-ый и на плановый период 2026-го и 2027-го годов.
 
Проект главного финансового документа, который ранее обсудили на публичных слушаниях, представил на пленарном заседании глава Минфина РБ Георгий Мадаев. Он остановился на ключевых моментах вёрстки республиканского бюджета и его социальной направленности. 

Председатель хуральского комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев отметил: согласно законодательству, в первом чтении рассматриваются основные параметры – прогнозируемый общий объём доходов, общий объём расходов, дефицит (профицит), верхний предел государственного долга и условно утверждаемые расходы на первый год и второй год планового периода.

- Для работы над законопроектом ко второму чтению созданы рабочие группы по рассмотрению доходов, расходов и обобщению материалов, – заявил народный избранник.

В 2025 году доходы составят 105 миллиардов 659 миллионов 785 тысяч рублей, в том числе 54 миллиарда 479 миллионов 85 тысяч – безвозмездные поступления, расходы – 110 миллиардов 777 миллионов 778 тысяч, а дефицит – 5 миллиардов 117 миллионов 993 тысячи. В 2026-ом – 96 миллиардов 345 миллионов 864 тысячи, 96 миллиардов 281 миллион 627 тысяч, а профицит – 64 миллиона 237 тысяч. В 2027-ом – 79 миллиардов 608 миллионов 101 тысячу, 79 миллиардов 543 миллиона 864 тысячи и 64 миллиона 237 тысяч соответственно.
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