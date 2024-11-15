Улан-удэнские Ми-171 оказались самыми востребованными вертолётами в Китае

Их постоянно совершенствуют

Холдинг «Вертолёты России» госкорпорации Ростех провёл на международной выставке Airshow China (возрастное ограничение 16+) конференцию для действующих и потенциальных эксплуатантов российских вертолётов в Азиатском регионе. В числе участников несколько компаний из Китая, которые уже успешно эксплуатируют тяжёлые и сверхтяжёлые машины из России. Среди вертолётов этих классов в Китае – 64% российские.

Китайские представители поделились опытом успешной эксплуатации сертифицированных в КНР российских гражданских вертолётов – Ми-171, Ка-32А11ВС и Ми-26ТС. В общей сложности на сегодняшний день в Китае в сегменте двухдвигательных вертолётов доля российских машин превышает 30%, сообщили в холдинге.

«Мы используем российские вертолёты, потому что они более надёжные и эффективные для выполнения различных авиационных работ, - приводит Avia.ru слова представителя одной из китайских авиакомпаний. - И это один из ключевых решающих факторов при выборе техники. Мы планируем и дальше использовать вертолёты российского производства и расширять их парк по мере возможности».

Самыми востребованными вертолётами в КНР на сегодня остаются транспортные вертолёты Ми-171, которые производит Улан-Удэнский авиазавод. Машины этого типа постоянно совершенствуются, а их лётно-технические характеристики улучшаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в холдинг «Вертолёты России» планирует сертифицировать в КНР новейший вертолёт Ми-171А3. Эта версия разработана в тесном сотрудничестве с компаниями нефтегазового сектора и отвечает самым жёстким международным стандартам, в том числе по безопасности. Кроме того, «Вертолёты России» ведут работу по выводу на рынок КНР медицинской версии «Ансата» (производится на Казанском вертолётном заводе - ред.) для оснащения служб авиационной скорой помощи страны.

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 (16+) проходит в городе Чжухае с 12 по 17 ноября 2024 года.