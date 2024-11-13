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Промышленности Бурятии устроят «цифровую прокачку»

Промышленности Бурятии устроят «цифровую прокачку»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Для повышения эффективности поищут конкретные цифровые решения

22 ноября в Улан-Удэ, на базе Бурятского государственного университете им. Доржи Банзарова состоится «Цифровая прокачка», посвящённая вопросам «цифровой зрелости» в области промышленности. Проект направлен на обмен опытом между регионами и странами и нацелен на поиск и внедрение лучших форм цифровой трансформации экономики.

В мероприятии примут участие представители федеральных органов власти, институтов развития, ведущих российских компаний цифровой экономики, экспертного сообщества, а также руководители региональных органов исполнительной власти, представители промышленных предприятий.

- Программа мероприятий «Цифровой прокачки» промышленности объединяет развитие промышленности и цифровизацию в единую стратегию, где оба направления дополняют друг друга. Основной акцент сделан на поиске и внедрении конкретных цифровых решений, которые позволят нашим предприятиям повысить производительность и выйти на новый уровень эффективности. Ключевой темой станут эффективные отечественные практики, включая решения на базе технологий искусственного интеллекта, которые уже сегодня помогают нашим предприятиям завоёвывать технологическое лидерство, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в рамках деловой программы состоятся панельные дискуссии по направлению «Промышленность», где эксперты поделятся опытом внедрения цифровых решений в промышленных предприятиях, а также разработают проекты по цифровой трансформации.

- Сегодня цифровизация стала неотъемлемым процессом, который предполагает внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. В рамках «Цифровой прокачки» в Республике Бурятия при участии компаний-учредителей, региональных органов исполнительной власти мы подробно обсудим ключевые запросы и потребности региона. А также в ходе продуктивного диалога обозначим эффективные способы решения текущих задач в сфере промышленной отрасли с помощью цифровых технологий, - прокомментировала Светлана Лукина, директор направления «Цифровое развитие регионов и территорий» АНО «Цифровая экономика».

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Бурятия глава Бурятии ИТ промышленность

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