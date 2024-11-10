10 ноября

09 ноября

08 ноября

Популярное

В Бурятии заметно поубавилось безработных

В Бурятии заметно поубавилось безработных
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
За месяц их стало меньше аж на 600

В августе 2024-го в Бурятии насчитывалось 423 700 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 43,6% от общей численности населения РБ, пояснили в Бурятстате.

Большинство – 408 тысяч – на тот момент имели работу, а 15 700 активно её искали.

Уровень занятости специалисты оценили в 53,9%, безработицы – в 3,7%, а общей безработицы (без учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 2,9%.

- В государственных учреждениях службы занятости число зарегистрированных безработных к концу сентября достигло 1400 человек, – отметили в ведомстве.

За месяц их стало меньше на 600 – в конце лета было 2000. Жители республики трудятся преимущественно в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия). По последним данным, таковых в Бурятии 165 600. Некоторые устраиваются туда по совместительству и по договорам гражданско-правового характера.

За год – с августа 2023-го по август 2024-го – в регионе прибавилось рабочих мест в гостиницах и заведениях общепита (на 13%). Зато их число сократилось в строительстве (на 17,9%), отрасли по операциям с недвижимым имуществом (на 11,1%) и по предоставлению прочих видов услуг (на 5,9%).

безработица работа занятость населения Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии заметно поубавилось безработных
В Бурятии заметно поубавилось безработных
Экономика, 10.11.2024
За месяц их стало меньше аж на 600
В Бурятии создадут чек-лист для экспортёров мяса и скота
В Бурятии создадут чек-лист для экспортёров мяса и скота
Экономика, 08.11.2024

И для экспорта другой сельхозпродукции

Очистные в Северобайкальске построят к концу 2025 года
Очистные в Северобайкальске построят к концу 2025 года
Экономика, 08.11.2024
«На федеральном уровне знают абсолютно все о нашей проблеме – это так называемый байкальский фактор. Вся страна живёт по одним нормативам, мы живём по другим», - подчеркнул глава Бурятии
В Бурятии выявили лучшие районы по социально-экономическому развитию
В Бурятии выявили лучшие районы по социально-экономическому развитию
Экономика, 06.11.2024
Лидерами стали Еравнинский, Тункинский и Иволгинский районы
В рейтинге регионов по доступности съёмного жилья Бурятия заняла 59 место
В рейтинге регионов по доступности съёмного жилья Бурятия заняла 59 место
Экономика, 05.11.2024
Эксперты назвали долю семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры
В селе Бурятии восстановили проезд под железнодорожным мостом
В селе Бурятии восстановили проезд под железнодорожным мостом
Экономика, 02.11.2024
Состояние участка дороги вызывало серьёзные опасения
Горсовет принял в первом чтении бюджет Улан-Удэ на 2025 год
Горсовет принял в первом чтении бюджет Улан-Удэ на 2025 год
Экономика, 30.10.2024
Доходы пока планируются в сумме 17 млрд рублей
В Забайкалье начнут добычу сурьмы
В Забайкалье начнут добычу сурьмы
Экономика, 30.10.2024
Новый резидент ТОР наладит производство сурьмяного концентрата в 2027 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^