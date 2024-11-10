В Бурятии заметно поубавилось безработных

В августе 2024-го в Бурятии насчитывалось 423 700 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 43,6% от общей численности населения РБ, пояснили в Бурятстате.Большинство – 408 тысяч – на тот момент имели работу, а 15 700 активно её искали.Уровень занятости специалисты оценили в 53,9%, безработицы – в 3,7%, а общей безработицы (без учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 2,9%.- В государственных учреждениях службы занятости число зарегистрированных безработных к концу сентября достигло 1400 человек, – отметили в ведомстве.За месяц их стало меньше на 600 – в конце лета было 2000. Жители республики трудятся преимущественно в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия). По последним данным, таковых в Бурятии 165 600. Некоторые устраиваются туда по совместительству и по договорам гражданско-правового характера.За год – с августа 2023-го по август 2024-го – в регионе прибавилось рабочих мест в гостиницах и заведениях общепита (на 13%). Зато их число сократилось в строительстве (на 17,9%), отрасли по операциям с недвижимым имуществом (на 11,1%) и по предоставлению прочих видов услуг (на 5,9%).