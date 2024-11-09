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В Забайкалье на границе с Китаем построят огромный контейнерный терминал

В Забайкалье на границе с Китаем построят огромный контейнерный терминал
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

За 12 млрд рублей

«РЖД Бизнес Актив - Забайкальск» и корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» для реализации проекта по созданию железнодорожного контейнерного терминала на границе с Китаем.   

Проектная мощность контейнерного терминала в Забайкальске, строительство которого ведет «РЖД Бизнес Актив», составит до 250 тыс. ДФЭ (металлический стандартный контейнер, который может транспортироваться различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и морским – ред.) в год. Совокупный объём инвестиций компании оценивается на уровне 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба КРДВ.

- Расширение транспортно-логистической инфраструктуры на границе с Китаем – задача государственного масштаба, - отметил генеральный директор «РЖД Бизнес Актив - Забайкальск» Дмитрий Ботанин. - Новый терминал на погранпереходе Забайкальск – Манчжурия будет способствовать увеличению грузопотоков международного транспортного коридора «Восток – Запад». Меры поддержки в статусе резидента ТОР «Забайкалье» в значительной степени помогают компании реализовывать инвестиционный проект, содействующий развитию социально-экономического потенциала края.

Директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко напомнила, что в целях реализации проекта строительства железнодорожного контейнерного терминала на станции Забайкальск минвостокразвития России, КРДВ и региональными властями совместно с «РЖД Бизнес Актив» проведена работа по расширению границ ТОР «Забайкалье», а в рамках Восточного экономического форума в 2024 году КРДВ и «РЖД Бизнес Актив» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта.

- Присвоение проекту статуса резидента ТОР «Забайкалье» стало продолжением нашего сотрудничества и взаимодействия в целях развития логистического и экономического потенциала как Забайкальского края и всего Дальнего Востока, так и страны в целом, – сказала Архипенко. - Мы оказываем поддержку инвестору на всех этапах реализации проекта, обеспечиваем применение налоговых льгот и административных преференций, возмещение части затрат, направленных на создание инфраструктуры.

По данным КРДВ, сегодня на территории Забайкалья реализуется 79 проектов с инвестициями свыше 526 млрд рублей. Бизнес фактически вложил 327 млрд рублей и создал 11,75 тыс. рабочих мест.

КРДВ Забайкальский край грузоперевозки Забайкальск КНР Китай

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