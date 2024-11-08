Очистные в Северобайкальске построят к концу 2025 года









7 ноября заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, депутаты Госдумы Жанна Рябцева, Вячеслав Дамдинцурунов и глава Бурятии Алексей Цыденов проверили ходреконструкции очистных сооружений в Северобайкальске. Основными темами обсуждения выездной комиссии стали причины отставания от срока и удорожание строительства очистных на Байкале.Генерального подрядчика ФАУ «Роскапстрой» обязали нарастить темпы производства строительно-монтажных работ для реализации проекта в установленные сроки - в 2025 году, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В ходе осмотра объекта депутат Госдумы России Жанна Рябцева отметила, что стоимость очистных сооружений в Северобайкальске кратно превышает стоимость очистных на Волге, построенных в 2020 году и имеющих такую же мощность в 5 тысяч куб. м.Алексей Цыденов напомнил комиссии, что очистные на Волге строились до 2020 года, а сегодня ценовая политика ввиду санкционного давления Запада другая. Кроме того, на цену контракта влияет логистика – в северный район Бурятии завести материалы намного дороже из-за ограниченной наземной транспортной доступности.Основным же фактором являются более жёсткие экологические требования, чем в центральной части России. Так, эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях в Бурятии должна соответствовать требованиям сразу двух приказов – минприроды России № 83 о предельно допустимом воздействии на уникальную экологическую систему озера Байкал и минсельхоза России №552 о качестве воды в водных объектах рыбохозяйственного значения, поскольку объект строится на реке Тыя. Сейчас действующие очистные не справляются, и взвешенные вещества превышают установленные нормы почти по всем показателям.- На федеральном уровне знают абсолютно все о нашей проблеме – это так называемый байкальский фактор, за который доплачивают все. Вся страна живёт по одним нормативам, мы живём по другим, по более строгим, которые накладывают определённые обязательства. Улан-Удэнские очистные от этого также дороже – поскольку оборудование, которое мы там устанавливаем, совершенно другое, с более глубокой очисткой и фильтрацией, больше дополнительного оборудования. Такие технические решения закладываем не мы, мы соблюдаем нормативы, предписанные нам законом. И технический совет, в который входят в том числе, те, кто был вчера с нами на очистных в Улан-Удэ и Северобайкальске, утверждали эти технические, проектные решения и соответственно их стоимость. Мы давно стучимся во все двери с тем, что нужно разумно подойти к тем нормам, которые ранее большим портфелем приняли в отношении Байкала, - подчеркнул глава Бурятии.В состав технического совета минстроя России по оценке проектируемых и строящихся систем водоснабжения и водоотведения на соответствие показателям наилучших доступных технологий входят представители ФБУ «Росстройконтроль», отдела мониторинга федерального проекта «Чистая вода», ГК «Росводоканал», ФБУ «Федеральный центр строительного контроля», ФАУ «Главгосэкспертиза», лаборатории «Технология очистки природных и сточных вод», ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» и другие.Также в начале строительства подрядчик столкнулся с проблемой промерзания грунта. После поставки спецтехники темпы работ были восстановлены. Фактическое расстояние до места вывоза грунта после разработки котлованов увеличилось, для чего необходима корректировка проектной документации, которая требует прохождения обязательной государственной экспертизы.Строительство сегодня отстаёт от графика, но генеральный подрядчик ФАУ «Роскапстрой» планирует завершить строительство в срок. Глава Бурятии сообщил комиссии, что привлечь другого поставщика, как предлагалось в ходе выездного совещания, не представляется возможным. Всё потому что распоряжением от 17 февраля 2023 года ФАУ «Роскапстрой» закреплён в качестве единственного поставщика и исполнителя по строительству северобайкальских очистных.Работы по модернизации очистных сооружений с биологической очисткой в Северобайкальске стартовали в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2023 году. Новые очистные в Северобайкальске после их ввода в эксплуатацию обеспечат исполнение нормативов. Будет выполнена перекладка всех внутренних инженерных коммуникаций, строительство автоматизированной сливной эстакады и капитальный ремонт корпуса с полной заменой оборудования на современное, которое будет очищать 5 000 куб.м сточных вод в сутки. В том числе мембранный биореактор, сочетающий традиционную биологическую очистку и мембранное разделение.