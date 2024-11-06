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В Бурятии выявили лучшие районы по социально-экономическому развитию

В Бурятии выявили лучшие районы по социально-экономическому развитию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Лидерами стали Еравнинский, Тункинский и Иволгинский районы

2 ноября на совещании главы Бурятии с главами муниципальных образований объявили итоги комплексной оценки уровня развития муниципальных районов и городских округов республики за 2023 год.

- В первую очередь, поздравляю районы, которые смогли достигнуть высоких показателей по социально-экономическому развитию. В нынешних условиях это особенно актуально, поскольку от экономической активности на местах, от того, насколько предпринимателям удобно и комфортно работать в конкретном населённом пункте, зависят и рабочие места, и налоговые поступления, и в целом формирование бюджета. Поэтому, уважаемые коллеги, благодарю вас за то, что работаете не просто для достижения показателей в рейтинге, а для того, чтобы республика шла вперёд, - отметил Алексей Цыденов.

По итогам 2023 года лидерами стали:

В первой группе численностью до 20 тысяч человек:
1 место - МО «Еравнинский район»,
2 место - МО «Северо-Байкальский район»,
3 место - МО «Баунтовский район».

В группе с численностью населения от 20 до 30 тысяч человек:
1 место - МО «Тункинский район»,
2 место - МО «Бичурский район»,
3 место - МО «Прибайкальский район».

В группе с численностью свыше 30 тысяч человек:
1 место - МО «Иволгинский район»,
2 место - Городской округ г. Улан-Удэ,
3 место - МО «Селенгинский район».

Комплексная оценка проводится на основании 4 рейтингов:
- Рейтинг по содействию развитию конкуренции;
- Рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных образований в Республике Бурятия;
- Рейтинг муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) в Республике Бурятия в части их деятельности по содействию собираемости имущественных налогов физических лиц на территории Республики Бурятия;
- Рейтинг по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Бурятия.

Как напомнили в пресс-службе правительства РБ, комплексная оценка проводится ежегодно с целью стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Бурятии на достижение наилучших результатов социально-экономического развития муниципальных образований.

Бурятия социально-экономическое развитие

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