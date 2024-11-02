В селе Бурятии восстановили проезд под железнодорожным мостом

В Заиграевском районе Бурятии объявлено о завершении работ по восстановлению проезда под железнодорожным мостом в селе Горхон. Об этом сообщила районная администрация.Ранее жители села выражали серьёзные опасения касательно состояния данного участка дороги, пострадавшего в результате летнего наводнения, которое привело к значительному размытию проезда. На месте происшествия побывали представители администрации района и районного совета депутатов. В ходе встречи с инициативной группой горхонцев был найден подход к решению возникшей проблемы.С помощью специальной техники был успешно разбит лёд, а вакуумные машины произвели откачку скопившейся воды. Работы продолжались два дня, и результат не заставил себя ждать: сейчас проезд транспорта через переезд осуществляется без каких-либо затруднений.