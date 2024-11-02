В селе Бурятии восстановили проезд под железнодорожным мостом

Состояние участка дороги вызывало серьёзные опасения
В Заиграевском районе Бурятии объявлено о завершении работ по восстановлению проезда под железнодорожным мостом в селе Горхон. Об этом сообщила районная администрация.
Ранее жители села выражали серьёзные опасения касательно состояния данного участка дороги, пострадавшего в результате летнего наводнения, которое привело к значительному размытию проезда. На месте происшествия побывали представители администрации района и районного совета депутатов. В ходе встречи с инициативной группой горхонцев был найден подход к решению возникшей проблемы.
С помощью специальной техники был успешно разбит лёд, а вакуумные машины произвели откачку скопившейся воды. Работы продолжались два дня, и результат не заставил себя ждать: сейчас проезд транспорта через переезд осуществляется без каких-либо затруднений.
Состояние участка дороги вызывало серьёзные опасения
Его строят в турзоне уже три года
Впереди ещё два насыщенных месяца
Доходы пока планируются в сумме 17 млрд рублей
Новый резидент ТОР наладит производство сурьмяного концентрата в 2027 году
Будет создана рабочая группа по туристскому маршруту
Жителям республики через три года посулили доход в 70 с лишним тысяч
Тимлюйский цементный завод – ведущий производитель цемента в Бурятии – подвёл предварительные итоги строительного сезона. Отметим, предприятие работает в составе холдинговой компании «Сибирский цемент», отмечающей в этом году 20-летие
Об этом сообщили в Национальном банке Бурятии
За год оно увеличилось почти на 14%
Он познакомился с новым агропроизводством
За девять месяцев 2024 года
На локациях идёт строительство обеспечивающей инфраструктуры
Российскими авиакомпаниями