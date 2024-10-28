В Бурятии ведущий производитель цемента подвёл предварительные итоги года

Завод расположен в посёлке Каменске Кабанского района. Здесь производят шесть общестроительных и два специальных вида цемента. Продукцию знают по всей Восточной Сибири и Дальнему Востоку, основные рынки сбыта – Бурятия и Забайкальский край.Объём производства зависит от времени года. Если в зимние месяцы предприятие производит по 5-7 тонн цемента, то летом - более 60 тонн в месяц!.Выпуск продукции ведётся по «мокрому» способу. В качестве главного сырья компания использует известняк с юго-западного фланга Таракановского карьера.Производство цемента – процесс сложный. Сначала добытый известняк отправляется на дробильно-сортировочную фабрику, затем буквально перемалывается с водой и добавками в сырьевых мельницах. В результате получается жидкая масса – шлам. Далее шлам поступает в специальные бассейны и корректируется по химическому составу до заданных стандартов. Готовый шлам отправляется для обжига в печь. Готовую продукцию упаковывают в мешки и отгружают навалом потребителям..На каждом этапе производства ведётся отбор проб. Этим занимаются специалисты заводской лаборатории.- Наша задача – строгий контроль качества, начиная с сырьевых компонентов – известяка, шлама, клинкера, заканчивая отгрузкой готового цемента, - рассказала заместитель начальника цеха «ОТК и лаборатория» Светлана Бурдуковская.С января по сентябрь ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 360 тысяч тонн цемента. Это на 11% превышает показатель трёх кварталов 2023 года. Потребителям отгружено 365 тысяч тонн – на 11,5% больше, чем за девять месяцев 2023-го.Объёмы производства и отгрузки растёт из-за крупных строек в Бурятии и Забайкальском крае. Это и объекты жилищного строительства, и социальные объекты, возводимые по госпрограммам.- Наша компания обеспечивает два региона высококачественным цементом. С использованием нашей продукции возводятся здания Национального музея, Верховного суда Бурятии, поликлиники в 103 микрорайоне и школы на 780 мест в Улан-Удэ, а также Центр культурного развития в городе Бабушкин, - поделился управляющий директор ООО «Тимлюйцемент» Александр Волков.Кроме того, тимлюйский цемент используют, например, при строительстве Ледовой арены в Приаргунске Забайкальского края.На предприятии расширяется и обновляется парк спецтехники. В 2024 году на эти цели выделено более 68 млн рублей. С начала года в распоряжение завода поступили новый карьерный самосвал, тяжёлый бульдозер и фронтальный погрузчик. В ближайшее время ожидается поставка автовышки.В 2024 году Тимлюйский цементный завод получил комплексное экологическое разрешение (КЭР). В документе указаны все экологические параметры и показатели, которые должно соблюдать предприятие, расположенное в границах Байкальской природной территории.- Получению КЭР предшествовала большая подготовительная работа. Согласование нашего проекта КЭР проходило в несколько этапов в Министерстве промышленности и торговли России, Забайкальском региональном Управлении Росприроднадзора и даже в Ангаро-Байкальском территориальном управлением федерального агентства по рыболовству, - отметил Александр Волков.На сегодняшний день на промплощадке Тимлюйского цементном завода трудятся 700 человек. Средний возраст сотрудников – 41 год. Ежегодно проводится работа по привлечению и обучению персонала. По словам Александра Волкова, на сегодняшний день на предприятии удалось снизить кадровую напряжённость.- Нам нужны геологи, конструкторы, механики, энергетики. Мы готовы «растить» их сами, заключая договоры на целевое обучение с выпускниками школ. Тесно сотрудничаем с Томским политехническим университетом, - рассказал Волков.Кроме того, здесь обучают персонал в собственном корпоративном учебном центре. Работники предприятия могут пройти обучение и стать лаборантами, машинистами вращающихся печей, сырьевых и цементных мельниц. В 2024 году около 100 заводчан пройдут обучение по разным профессиям в КУЦ.Ежегодно цементники участвуют в соревнованиях и конкурсах, проводимых холдингом «Сибирский цемент». Заводчане соревнуются с коллегами из других регионов и в профессиональном плане, и с спорте, и даже в КВН!«Тимлюйцемент» продолжает модернизацию производства. На эти цели планируется направить 550 млн рублей – это в 2,6 раза больше, чем в 2023 году.В связи с реализацией мастер-планов в Бурятии и Забайкальском крае компания намеревается увеличить производственную мощность в пиковые месяцы нагрузки. Так, в апреле 2025 года планируется запустить в работу вращающуюся печь №2 после длительного простоя. Восстановительные работы начались в августе 2024 года.В июне после масштабной модернизации заработала сырьевая мельница №3. Увеличение агрегата позволило повысить его производительность в 1,8 раза – с 28 до 50 тонн шлама в час. Аналогичные работы проведены на сырьевой мельнице №4. А сырьевая мельница №5 переведена на помол цемента, её запустили накануне в октябре.Завершит масштабный комплексный проект установка сепаратора на цементные мельницы №5 и №10 в 2026 году.- Строительство – драйвер роста экономики. Мы обеспечиваем высококачественным цементом стройки Бурятии и Забайкальского края и дальше готовы делать это. Хотелось бы двигаться в направлении строительства цементобетонных дорог, которые хорошо зарекомендовали себя во всём мире. В линейке нашей продукции есть цемент для производства дорожных покрытий. Поэтому спрос на нашу продукцию будет всегда, - уверен Александр Волков. – Мы завершаем строительный сезон успешно. Нам удаётся справляться с вызовами рынка, наращивать объёмы производства и реализации цемента.