Глава Бурятии увидел переработку рапса

Он познакомился с новым агропроизводством

В субботу, 26 октября, глава республики Алексей Цыденов вместе с ответственными чиновниками посетил предприятие сельхозтоваропроизводителя «Альянс Плюс». Это новая для республики производственная площадка, где организован полный цикл переработки масличных культур

- Агропредприятие способно перерабатывать до 100 тонн сырья в сутки, в том числе – до 40 тонн рапсового масла и до 60 тонн рапсового жмыха, – рассказал Цыденов в своём telegram-канале

На предприятии используется сырьё, выращенное как в Бурятии, так и привезённое из других регионов. В этом году рапс в РБ вырастили на площади более 1700 гектаров. По словам главы, экономическая эффективность с гектара у рапса выше, чем у зерновых и это открывает для местных фермеров хорошие перспективы.

- Планируем увеличивать долю рапса, собранного и переработанного в Бурятии, создавать новые рабочие места в аграрном секторе и расширять посевные площади, – заявил Алексей Цыденов.

Для этого он пообещал провести обучающие семинары для фермеров, на которых расскажут о преимуществах и особенностях выращивания этой важной и необходимой для народного хозяйства культуры. Руководитель региона также пообещал подключить Бурятскую сельхозакадемию – учёные и лабораторная база позволят планомерно повышать урожайность.