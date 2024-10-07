В Монголии реализуют крупнейший энергопроект за последние 30 лет

В Монголии введён в эксплуатацию первый блок электростанции «Буурэлжуут» мощностью 150 МВт в сомоне Баянжаргал аймака Туве. Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ ознакомился с работой электростанции, который был реализован в рамках партнёрства между правительством и частным сектором.Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», страна планирует реализовать 14 мегапроектов развития и поставило перед собой цель – удвоить экономические показатели. В ближайшие четыре года внимание будет уделено реформированию энергетического сектора. Началом этой большой работы стал ввод в эксплуатацию электростанции «Буурэлжуут» – крупнейшего энергетического проекта за последние 30 лет. Так, впервые в Улан-Баторе были привлечены инвестиции с помощью выпуска облигаций в размере 500 млрд тугриков, из которых 300 млрд тугриков инвестировали в строящуюся электростанцию.Электростанция «Буурэлжуут» будет состоять из 4 блоков мощностью по 150 МВт. Второй блок будет сдан в эксплуатацию в октябре 2025 года, третий – в 2027 году, четвёртый – в 2028 году. С началом работы электростанции на полную мощность будет обеспечиваться 20-30 % энергопотребления Монголии. Кроме того, будут созданы 1040 новых постоянных рабочих мест и жилой район с населением более 2000 человек с железными и асфальтированным дорогами и инженерной инфраструктурой.Также премьер-министр Монголии ознакомился с работой проекта теплоэлектростанции мощностью 660 МВт, реализуемого в сомоне Баян аймака Туве. ТЭС будет введена в эксплуатацию в 2028 году. Она сможет поставлять в центральную энергосистему 3,7 млрд кВт∙ч электроэнергии в год и дополнительно вырабатывать 100 Гкал/ч тепла. Это даст возможность полностью удовлетворить растущие потребности в энергопотреблении района Баганхангай столицы и сомона Баян аймака Туве. Также стратегически важные месторождения и промышленные объекты в центральном и южном регионах будут обеспечены надёжным источником электроэнергии.Отметим, что за последние два года в Монголии ввели в эксплуатацию первую в стране аккумуляторную электростанцию мощностью 80 МВт, пристройку подстанции «Сонгино», увеличили мощность ТЭС Чойбалсана на 50 МВт и ТЭС Амгалана на116 МВт.