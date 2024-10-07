Монголия и Россия обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Государственный секретарь министерства автомобильной дороги и транспорта Монголии С. Батболд в режиме онлайн провёл встречу с заместителем министра транспорта Российской Федерации Алексеем Шило. В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере транспорта, а также пути решения некоторых проблем, возникающих в сфере пассажирских перевозок.В начале встречи Алексей Шило представил информацию об экономических показателях и данных в железнодорожной отрасли, а также о проводимой политике. Он отметил, что во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Монголию в прошлом месяце было обсуждено успешное выполнение долгосрочной программы развития монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» до 2030 года, а также рассмотрены некоторые проблемы, возникающие в железнодорожной отрасли. Он также добавил, что в связи с 75-летием УБЖД российская сторона решила вопрос японского кредита и передала обществу пять магистральных тепловозов.Однако, несмотря на рост объёмов грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Улан-Баторская железная дорога по-прежнему работала с убытками, как и в предыдущие годы. Для компенсации этих убытков монгольская сторона предложила изучить механизм субсидирования, применяемый во многих странах мира.Также в рамках реализации программы по созданию экономического коридора для стимулирования экономического сотрудничества между Монголией, Российской Федерацией и Китаем планируется провести трёхстороннюю встречу для обсуждения технико-экономического обоснования проекта. Через УБЖД планируют перевезти 50 миллионов тонн грузов к 2030 году. В этом контексте стороны подчеркнули необходимость обсуждения вопросов, связанных с поддержкой роста грузоперевозок через территорию двух стран, компенсацией убытков, увеличением инвестиций в отрасль и обновлением подвижного состава в ближайшее время.- В ходе встречи стороны оценили реализацию некоторых вопросов в транспортной сфере, рассмотренных на очередном 18-м заседании монголо-российской межправительственной комиссии, а также обменялись мнениями о необходимых совместных действиях в транспортной сфере, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».Кроме этого, государственный секретарь министерства автомобильной дороги и транспорта Монголии С. Батболд сообщил, что объём контейнерных перевозок из России в Китай вырос на 12 %. Он также представил реализацию проделанных в этом году работ и призвал обратить внимание на совместные усилия в области автомобильных перевозок и гражданской авиации.