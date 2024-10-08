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Бурятия присоединится к неделе деловых мероприятий проекта «БАМ туристический»

Бурятия присоединится к неделе деловых мероприятий проекта «БАМ туристический»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках проекта проведут круглый стол в Северобайкальске

С 16 по 23 октября пройдёт серия деловых мероприятий проекта «БАМ туристический». В рамках недели 18 октября в Северобайкальске состоится круглый стол по вопросам развития туризма с региональными и федеральными экспертами в сфере туризма, маркетинга, развития городских пространств.

Зарегистрироваться на мероприятие деловой недели можно на сайте проекта.

- «БАМ туристический» — крупнейший межрегиональный проект по развитию туризма в России. В сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме правительства пяти регионов: Амурской области, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и Хабаровского края — подписали меморандум о продвижении туризма на территориях БАМа. Шестой участник, Иркутская область, присоединилась к проекту в начале 2024 года. Весной 2024 года «БАМ туристический» встретил широкую общественную поддержку — проект вошёл в топ-1000 федерального конкурса «Сильные идеи для нового времени», - сообщает министерство туризма РБ.

Возрастное ограничение: 16+.
туризм Бурятия БАМ

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