Бурятия присоединится к неделе деловых мероприятий проекта «БАМ туристический»

С 16 по 23 октября пройдёт серия деловых мероприятий проекта «БАМ туристический». В рамках недели 18 октября в Северобайкальске состоится круглый стол по вопросам развития туризма с региональными и федеральными экспертами в сфере туризма, маркетинга, развития городских пространств.Зарегистрироваться на мероприятие деловой недели можно на сайте проекта.- «БАМ туристический» — крупнейший межрегиональный проект по развитию туризма в России. В сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме правительства пяти регионов: Амурской области, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и Хабаровского края — подписали меморандум о продвижении туризма на территориях БАМа. Шестой участник, Иркутская область, присоединилась к проекту в начале 2024 года. Весной 2024 года «БАМ туристический» встретил широкую общественную поддержку — проект вошёл в топ-1000 федерального конкурса «Сильные идеи для нового времени», - сообщает министерство туризма РБ.