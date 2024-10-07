Север Бурятии переведут на голубое топливо





Ранее по этому поводу уже велись переговоры с Иркутской нефтяной компанией. Год назад, в сентябре 2023-го, Вячеслав Наговицын, представляющий интересы республики в Совете Федерации, тоже анонсировал газификацию региона в соцсетях. Реальные очертания её общей схемы появились после утверждения мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, сообщил тогда сенатор.









Самые крупные из них – мероприятия в рамках мастер-планов по развитию Улан-Удэ и Северобайкальска, реконструкция правобережных очистных в столице республики, а также возведение зданий для театра «Байкал» и Национального музея.



- Продолжим реализацию программы по газификации, в том числе – строительство одного из крупных объектов газовой котельной в Закаменске, – подчеркнул Луковников. – Не снижаем темпы развития транспортной инфраструктуры и строительства соцобъектов – это школы, детские сады, многоквартирные дома, медицинские, культурные и спортивные учреждения. О переходе на голубое топливо заявил не так давно и Евгений Луковников, официально вернувшийся в кресло зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры. Он написал в telegram-канале, что в Бурятии сегодня реализуется 116 инфраструктурных проектов.Самые крупные из них – мероприятия в рамках мастер-планов по развитию Улан-Удэ и Северобайкальска, реконструкция правобережных очистных в столице республики, а также возведение зданий для театра «Байкал» и Национального музея.- Продолжим реализацию программы по газификации, в том числе – строительство одного из крупных объектов газовой котельной в Закаменске, – подчеркнул Луковников. – Не снижаем темпы развития транспортной инфраструктуры и строительства соцобъектов – это школы, детские сады, многоквартирные дома, медицинские, культурные и спортивные учреждения.

В следующем году в Бурятии приступят к разработке технико-экономического обоснования газификации котельных в Северобайкальске, которые пока топятся углём. Соответствующий проект распоряжения подготовили в Минтрансе РБ. На эти цели из республиканского бюджета планируют выделить 10 миллионов 200 тысяч рублей.- Сейчас рассматривают два варианта поставки сжиженного природного газа в город – строительство газопровода, соединяющего Иркутскую область и север Бурятии, и доставка топлива транспортом, – пояснил глава ведомства Александр Гоге. – Наиболее эффективный определят после разработки ТЭО.