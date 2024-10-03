Улан-удэнский аэропорт обслужил более полумиллиона пассажиров

Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ за девять месяцев этого года обслужил 582 764 пассажира. Это на 4% больше аналогичного периода прошлого 2023 года, сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.По его словам, рекордсменами по росту пассажиропотока стали направления Иркутск (+70,1%) и Красноярск (+56,1%).Как всегда, особой популярностью у пассажиров пользуются направления Москва - 48,2%, и Новосибирск – 17,3%. На третьем месте расположился Иркутск – 8,3%, на четвёртом Красноярск – 5,3%, на пятом Владивосток – 3,9%.Новыми регулярными направлениями летнего расписания стали города Сочи, Казань, Горно-Алтайск.- Активно продолжает своё действие и грузовая программа международного аэропорта «Байкал», которая не сбавляет обороты по количеству перевозимого груза. Авиакомпании «Авиастар-ТУ», S7Cargo активно используют аэропорт для технических посадок, а также для грузовых операций, - отметил Дмитрий Гармаев.С начала года обработано более 9 000 тонн груза.