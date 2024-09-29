В Улан-Удэ священники РПЦ поделились опытом соцработы

В Бурятской епархии провели специальный семинар

В Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялся обучающий семинар. Его провели специалисты Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению – руководитель ресурсного центра по социальному служению в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), иерей Николай Ворожбит и его заместитель Кристина Славная.

Возглавил работу семинара митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. На мероприятии присутствовали священнослужители и секретарь епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению – иерей Виктор Щербаков, заведующие гуманитарными складами, а также помощники священников по социальной работе на приходах епархии.

Владыка благословил начало семинара и поприветствовал всех собравшихся. Иерей Виктор Щербаков выступил с докладом о социальном служении и мероприятиях, проводимых в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Затем специалисты Синодального отдела поделились с собравшимися опытом организации работы социальных объектов при храмах и монастырях и рассказали о способах решения задач, с которыми ежедневно сталкиваются священнослужители и миряне, занимающиеся соцработой.

После семинара они посетили важные социальные объекты Улан-Удэ – гуманитарные склады при Свято-Троицком храме и Одигитриевском соборе, а также епархиальную социальную столовую при Свято-Никольском.

На следующий день представители Синодального отдела побывали в приходе Владимирской иконы Божией Матери в иволгинском селе Сотниково, где в сопровождении настоятеля храма иерея Владимира Чащина осмотрели душепопечительский реабилитационный центр «Красноярово». Затем гости отправились в Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Там наместник монастыря игумен Августин (Неводничек) провёл экскурсию.

Далее делегация выдвинулась в Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь, где была радушно принята игуменом Алексием (Ермолаевым). Он рассказал об обширной социальной работе монастыря. В сопровождении социального работника Виктории Эмих гости осмотрели гуманитарный склад в селе Мостовка.

В завершение двухдневной работы Виктор Щербаков поблагодарил коллег из Синодального отдела за проведённый семинар и обмен опытом и вручил им на память сувениры.