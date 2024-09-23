23 сентября

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Иркутск примет два туристических форума

Иркутск примет два туристических форума
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать могут все желающие

В Иркутской области проходит регистрация на международный туристический форум «Время отдыхать на Байкале» и Байкальский гастрономический форум «Вкус путешествия!». Кулинарные баттлы, погружение в эпоху декабристов, развитие «Великого чайного пути» и многое другое можно посетить 26 и 27 сентября в иркутском комплексе «Сибэкспоцентр».

В программу обоих форумов входят круглые столы, дискуссии, выступления творческих коллективов и мастер-классы. Участие в форуме могут принять все желающие познакомиться с туристической культурой региона.

– Ожидаем гостей из Китая, Монголии и Беларуси. Также в Иркутск приедут гости из Красноярска, Москвы, Новосибирска, Дальнего Востока. Планируется, что всего в организации и проведении обоих форумов примет участие около 100 человек, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Посещение всех мероприятий — бесплатное, сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
форум Иркутская область туризм Байкал

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