23 сентября

22 сентября

Популярное

Улан-удэнцам стало невыгодно сдавать купленные квартиры в аренду

Улан-удэнцам стало невыгодно сдавать купленные квартиры в аренду
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Отбивать траты на них придётся 14 с лишним лет

Представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, через какое время окупится квартира на вторичном рынке, если приобрести её и потом сдавать круглый год, без простоев. Специалисты проанализировали средние цены на недвижимость и стоимость аренды в 70 крупнейших российских городах – с населением свыше 300 тысяч человек. При этом использовались собственные данные сайта. А ещё эксперты ценили годовой доход (в процентах) и, собственно, окупаемость. Затраты на ремонт, коммуналку и уплату налога на недвижимость при этом не учитывались.

Столица Бурятии оказалась на 19 месте среди городов, где выгоднее всего сдавать недавно купленное  жильё. Аренда в Улан-Удэ, если верить данным портала, обойдётся в среднем в 36 486 рублей, квартира – в 6 миллионов 269 тысяч, а отобьются расходы через 14 лет и 3 месяца. Доходность составит 7%.

В соседней Чите (28 место) за такое жильё просят 6 миллионов 829 тысяч. Учитывая, что аренда там – примерно 37 850 рублей в месяц, окупится всё через 15 лет. Жителям Иркутска (50-ый в списке) потребуется 16 лет и 3 месяца при стоимости жилья в 6 миллионов 862 тысячи и аренде в 35 137 рублей.

Возглавили рейтинг Ижевск (11 лет и 5 месяцев), Череповец (11 с половиной лет), Астрахань (11 лет и 7 месяцев), Нижний Тагил (12 лет и 3 месяца) и Курган (12 лет и 4 месяца). Самым низкодоходным оказался Белгород, где вторичные квартиры приносят всего 3,9% годовых и компенсируют траты только за 25 с половиной лет. В среднем по России этот показатель составляет 15 лет и 8 месяцев.

- С начала 2024-го средняя доходность выросла на 0,7%, а окупаемость снизилась на 2,1 года. Арендная плата увеличивалась быстрее, чем цены на недвижимость на вторичном рынке и теперь арендный бизнес стал немного выгоднее, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко.

По его словам, покупка квартиры под сдачу в аренду на вторичке «разумнее», чем в новостройке.
 
- Её покупная цена меньше, а арендная плата ненамного ниже, чем в новом доме. В среднем по стране доходность новостройки составляет 5,4%, а окупаемость – 18 с половиной лет, – добавил Луценко.

жилье недвижимость аренда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам стало невыгодно сдавать купленные квартиры в аренду
Улан-удэнцам стало невыгодно сдавать купленные квартиры в аренду
Экономика, 23.09.2024
Отбивать траты на  них придётся 14 с лишним лет
В Монголии определились с основными направлениями денежно-кредитной политики
В Монголии определились с основными направлениями денежно-кредитной политики
Экономика, 20.09.2024
В банковский сектор собираются привлечь иностранные инвестиции и банки
Глава Бурятии обсудил проекты в сфере туризма
Глава Бурятии обсудил проекты в сфере туризма
Экономика, 20.09.2024
Российский инвестор рассматривает возможность развития двух турпроектов на берегах Байкала
Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай
Бурятия начала поставлять рапсовое масло в Китай
Экономика, 19.09.2024
Также в Поднебесную экспортируют рапсовый жмых
В Бурятии появится центр креативных индустрий за миллиард рублей
В Бурятии появится центр креативных индустрий за миллиард рублей
Экономика, 17.09.2024
На объекте стартовали подготовительные работы
В Бурятии убирают рапс
В Бурятии убирают рапс
Экономика, 17.09.2024
Урожай 2024 года готов принять первый бурятский масличный завод полного цикла
За неделю через Бурятию в Монголию отправлено более 3 млн куриных яиц
За неделю через Бурятию в Монголию отправлено более 3 млн куриных яиц
Экономика, 16.09.2024
Также контроль прошли кошечки, собачки и лошади
В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
В Бурятии выросли цены на одежду, бензин и смартфоны
Экономика, 16.09.2024
Непродовольственные товары в республике за год подорожали почти на 8%
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
В Бурятии сохраняется острая нехватка кадров в мебельной отрасли
Экономика, 16.09.2024
При этом жители всё чаще отдают предпочтение дорогим моделям на заказ
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
В Бурятии рассказали о главных проблемах стройкомпаний
Экономика, 11.09.2024
Им не хватает заказов и квалифицированных рабочих
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Бурятия заняла 71 место в рейтинге регионов по рынку труда
Экономика, 10.09.2024
Соседняя Иркутская область, тем временем, заняла 13 строчку в рейтинге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^