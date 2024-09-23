Улан-удэнцам стало невыгодно сдавать купленные квартиры в аренду



Представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, через какое время окупится квартира на вторичном рынке, если приобрести её и потом сдавать круглый год, без простоев. Специалисты проанализировали средние цены на недвижимость и стоимость аренды в 70 крупнейших российских городах – с населением свыше 300 тысяч человек. При этом использовались собственные данные сайта. А ещё эксперты ценили годовой доход (в процентах) и, собственно, окупаемость. Затраты на ремонт, коммуналку и уплату налога на недвижимость при этом не учитывались.



Столица Бурятии оказалась на 19 месте среди городов, где выгоднее всего сдавать недавно купленное жильё. Аренда в Улан-Удэ, если верить данным портала, обойдётся в среднем в 36 486 рублей, квартира – в 6 миллионов 269 тысяч, а отобьются расходы через 14 лет и 3 месяца. Доходность составит 7%.



В соседней Чите (28 место) за такое жильё просят 6 миллионов 829 тысяч. Учитывая, что аренда там – примерно 37 850 рублей в месяц, окупится всё через 15 лет. Жителям Иркутска (50-ый в списке) потребуется 16 лет и 3 месяца при стоимости жилья в 6 миллионов 862 тысячи и аренде в 35 137 рублей.



Возглавили рейтинг Ижевск (11 лет и 5 месяцев), Череповец (11 с половиной лет), Астрахань (11 лет и 7 месяцев), Нижний Тагил (12 лет и 3 месяца) и Курган (12 лет и 4 месяца). Самым низкодоходным оказался Белгород, где вторичные квартиры приносят всего 3,9% годовых и компенсируют траты только за 25 с половиной лет. В среднем по России этот показатель составляет 15 лет и 8 месяцев.



- С начала 2024-го средняя доходность выросла на 0,7%, а окупаемость снизилась на 2,1 года. Арендная плата увеличивалась быстрее, чем цены на недвижимость на вторичном рынке и теперь арендный бизнес стал немного выгоднее, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко.



По его словам, покупка квартиры под сдачу в аренду на вторичке «разумнее», чем в новостройке.



- Её покупная цена меньше, а арендная плата ненамного ниже, чем в новом доме. В среднем по стране доходность новостройки составляет 5,4%, а окупаемость – 18 с половиной лет, – добавил Луценко.



