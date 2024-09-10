В Бурятии реконструкцию Большереченского рыбоводного завода завершат до конца года

После реконструкции мощность предприятия по выпуску личинок омуля возрастёт

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Максим Корольков 9 сентября работал в республике второй день. Об этом поздно вечером сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сегодня (9 сентября - ред.) посетили Большереченский рыбоводный омулёвый завод в Кабанском районе Бурятии, - написал Цыденов в своём телеграм-канале. - Сейчас идет модернизация предприятия. Осмотрели ход реконструкции рыбоводного завода и провели выездное совещание с руководством предприятия, подрядчиками и представителями ответственных министерств и ведомств. Работы на объекте завершим до конца текущего года».

Большереченский завод - это старейшее рыбоводное предприятие в республике. Капитально обновлялся ещё в советское время. Стоимость реконструкции в ценах 2023 года - 350 млн рублей.

«Кроме того, впервые за 10 лет, запустим и мощности по выпуску 2,5 млн штук молоди омуля - ее выживаемость значительно выше личинок, - пообещал глава Бурятии. - Все эти меры позволят нарастающими темпами увеличивать количество омуля в Байкале».

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2023 года к реконструкции завода приступил новый подрядчик. В марте 2023 года в ту пору вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, посещая Большую Речку, обещала, что модернизацию завершат до августа 2024 года.



Крайне важный проект

Правительство Бурятии сообщило, что замглавы минприроды Максим Корьков взял завершение реконструкции Большереченского завода на контроль. Предприятие модернизируют в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология».

- Сегодня мы были на Большереченском рыбоводном заводе, обсуждали ход ремонта, - отметил Корольков. - Этот проект крайне важен для текущего федерального проекта. Наша задача - в декабре ввести объект в эксплуатацию. По имеющимся проблемам нашли пути решения, договорились, что коллеги подготовят детальный план графика.

В рамках модернизации по государственному контракту на заводе всё ещё надо построить новую насосную станцию, модернизировать котельную, цех подращивания молоди для байкальского омуля, реконструировать сети водоснабжения и электроснабжения, а также провести ремонт садковой базы.

После реконструкции мощность предприятия по выпуску личинок омуля возрастёт в два с половиной раза: с 500 млн до 1,25 млрд личинок.