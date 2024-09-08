Подведены финансовые итоги Восточного экономического форума

Подписано соглашений на 5,56 трлн рублей

Главная тема Восточного экономического форума в 2024 году - «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Форум не просто состоялся, он получился. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и их сумма, и самое главное, количество принятых президентом решений, - заявил в своём телеграм-канале полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Почти сразу после завершения ВЭФ в Москве под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина состоится стратегическая сессия на тему социально-экономического развития Дальнего Востока. Там будут прорабатываться предложения, которые прозвучали на форуме и получили поддержку президента. Хочу ещё раз сказать: ВЭФ для нас – не какое-то большое красивое мероприятие. Для нас форум – это сугубо рабочий инструмент, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Дальнего Востока».

На ВЭФ-2024 подписано 313 соглашений на общую сумму 5 трлн 569,3 млрд рулей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной, и непубличные соглашения минвостокразвития и корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) на сумму 3 трлн 825 млрд рублей), из них 27 - с иностранными организациями, 15 – министерствами и ведомствами, а также 2 соглашения в рамках «Дня сокола»

Бурятия не вошла в число лидеров по этому показателю. Всего в рамках ВЭФ-2024 13 регионов России подписали 119 документов на общую сумму 724 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной). Лидеры из них: Забайкальский край - 15 соглашений на 250 млрд, Республика Саха (Якутия) - 23 соглашения на 132 млрд, Хабаровский край - 17 соглашений на 124 млрд, Иркутская область - 7 соглашений на 84 млрд, Амурская область - 17 соглашений на 74 млрд.

Наиболее крупные из них:

- КРДВ и АО «Кун-Манье» заключили соглашение на 116,8 млрд рублей об осуществлении деятельности на территории территории опережающего развития «Амурская» в рамках инвестпроекта по разработке никелево-медного месторождения Кун-Манье в Зейском районе Амурской области;

- Забайкальский край подписал соглашение с ООО «Горнорудная компания Хуатай» на 113 млрд по расширению мощностей Березовского месторождения и модернизации пункта пропуска;

- ООО «Объединённая нефтегазовая корпорация» и корпорация «Сюань Юань» по индустриальному развитию подписали соглашение об основных условиях стратегического сотрудничества по строительству нового трансграничного железнодорожного перевалочного комплекса «Союз» на 106 млрд;

- Хабаровский край, ООО «Компания Ремсталь» и соинвесторы планируют запустить морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ), заявленные инвестиции - 95 млрд.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее полпред Трутнев и глава минвостокразвития Чекунков подводили предварительные итоги ВЭФ-2024.