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Алтайский край нарастит поставки продукции в Бурятию

Алтайский край нарастит поставки продукции в Бурятию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Спросом пользуются алтайская мука, крупы, молочная, масложировая продукция и напитки

Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Восточном экономическом форуме подписали план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

- Развиваем сотрудничество с Алтайским краем по многим направлениям. Безусловно, заинтересованы в усилении торгово-экономических связей. Жители Бурятии по достоинству ценят продукцию этого региона, - отметил Алексей Цыденов.

Губернатор Алтайского края отметил, что республика является крупным поставщиком продовольственной продукции. В частности, по объёмам потребления алтайской муки Бурятия занимает четвёртое место среди регионов страны.

- Наибольшим спросом пользуются также алтайские крупы, молочная, масложировая продукция и напитки. Тенденция к росту поставок сохраняется. Кроме того, мы видим растущую заинтересованность Бурятии в поставках качественных изделий промышленных предприятий, причём речь идёт о широкой номенклатуре изделий – о топливной аппаратуре, изделий из пластмассы, сельхозтехнике и оборудовании для сельхозпредприятий. Взаимодействие предприятий и организаций, органов власти Алтайского края и Республики Бурятия продолжится по различным направлениям. Мы закрепили свои обязательства в плане мероприятий на ближайшие три года, - прокомментировал Виктор Томенко.
Алтайский край продукты питания

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