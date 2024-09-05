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Провозная мощность Восточного полигона РЖД увеличится до 270 млн тонн

Провозная мощность Восточного полигона РЖД увеличится до 270 млн тонн
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

К 2030 году

Вице-премьер правительства России Виталий Савельев 4 сентября выступил на транспортной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с докладом «Об эффективности принятых решений по развитию логистики в восточном направлении».

Пресс-служба правительства России выделила главное.

Диверсификация транспортных маршрутов началась давно, «восточный разворот» не является вынужденным шагом. Санкции ускорили решения по перенастройке грузовых потоков, но транспортный сектор успешно развивается.

Основные задачи - выполнение поручений президента, касающихся повышения связанности территорий и поддержания роста экономики через улучшение транспортных условий. Дальний Восток - главный регион для этих задач.

Итоги 2023 года: провозная способность Восточного полигона РЖД - 173 млн т, план на 2032 год - 270 млн т. Мощности морских портов, связанных с железной дорогой, к 2030 году увеличатся до 275 млн т.

Проект «Развитие Большого Северного морского пути» увеличит длину Севморпути до 14 тыс. км, связывая Владивосток с Санкт-Петербургом и Калининградом.

Развитие авиации на Дальнем Востоке: в 2023 году перевезено рекордное количество пассажиров - 10,5 млн человек, за первую половину 2024 года этот показатель составил 4,8 млн.

Ведётся модернизация 27 пунктов пропуска через границу. Работы планируется завершить до 2030 года.
ВЭФ транспорт ДФО Дальний Восток РЖД авиация граница

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