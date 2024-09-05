Провозная мощность Восточного полигона РЖД увеличится до 270 млн тонн

К 2030 году

Вице-премьер правительства России Виталий Савельев 4 сентября выступил на транспортной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) с докладом «Об эффективности принятых решений по развитию логистики в восточном направлении».

Пресс-служба правительства России выделила главное.

Диверсификация транспортных маршрутов началась давно, «восточный разворот» не является вынужденным шагом. Санкции ускорили решения по перенастройке грузовых потоков, но транспортный сектор успешно развивается.

Основные задачи - выполнение поручений президента, касающихся повышения связанности территорий и поддержания роста экономики через улучшение транспортных условий. Дальний Восток - главный регион для этих задач.

Итоги 2023 года: провозная способность Восточного полигона РЖД - 173 млн т, план на 2032 год - 270 млн т. Мощности морских портов, связанных с железной дорогой, к 2030 году увеличатся до 275 млн т.

Проект «Развитие Большого Северного морского пути» увеличит длину Севморпути до 14 тыс. км, связывая Владивосток с Санкт-Петербургом и Калининградом.

Развитие авиации на Дальнем Востоке: в 2023 году перевезено рекордное количество пассажиров - 10,5 млн человек, за первую половину 2024 года этот показатель составил 4,8 млн.

Ведётся модернизация 27 пунктов пропуска через границу. Работы планируется завершить до 2030 года.