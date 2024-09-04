На севере Бурятии построят целых две ГЭС: Мокскую и Ивановскую

Проект обретает реальные очертания

Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор энерго-металлургического холдинга «Эн+» Владимир Колмогоров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проекта по строительству Мокского гидроузла. Его создание предполагает возведение двух ГЭС на реке Витим в Бурятии - Мокской ГЭС и её контррегулятора Ивановской ГЭС.

- Проект строительства Мокского гидроузла открывает новые возможности для нашего региона и позволит не только обеспечить стабильное энергоснабжение и улучшить водоснабжение, но и создаст новые рабочие места, - сказал Алексей Цыденов. - Проект нацелен на экономическое развитие северных районов Бурятии, в первую очередь, Муйского. Мы безусловно стремимся развивать такие проекты: экологичные, экономически эффективные и высокотехнологичные.

Перспективная мощность станций составит 1200 и 210 МВт.

Владимир Колмогоров отметил:

- Проект Мокского гидроузла является важнейшим и для компании «Эн+», и для Бурятии. Две ГЭС позволят обеспечить энергоснабжение новых промышленных объектов, активизируют дорожное строительство и расширение транспортной инфраструктуры в регионе. В то же время Мокский гидроузел позволит «Эн+» нарастить долю «зелёной» генерации в портфеле и упрочит позиции компании в достижении целей устойчивого развития.

В рамках соглашения «Эн+» рассмотрит возможность финансирования проекта Мокской и Ивановской гидростанций, обеспечит участие представителей компании в работе проектного комитета и взаимодействие между участниками проекта. Правительство Бурятии предоставит «Эн+» необходимую документацию по проекту и обеспечит принятие решений для старта строительства, окажет организационную и регуляторную поддержку реализации проекта. Стороны также подготовят дорожную карту по строительству двух ГЭС.Проект создания гидроузла нацелен на развитие экономического потенциала Бурятии, повышение инвестиционной привлекательности и уровня занятости в регионе, обеспечение энергоснабжения, улучшения водоснабжения и экологии республики, уверены в пресс-службе правительства республики.