Путин: идёт госэкспертиза газопровода через Монголию в Китай

Проект в работе

Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 сентября в Улан-Баторе после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.

- Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток» протяжённостью почти в тысячу километров, которая соединит Россию, Монголию и Китай, - подтвердил Путин.

По его словам, в настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. То есть проект находится в работе.

- Речь идёт не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей, - повторил президент сказанное им ранее монгольской газете «Оноодор».

Путин находился с официальным визитом в Монголии для переговоров и участия в торжествах, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В состав делегации России включили и главу Бурятии Алексея Цыденова.

Всё зависит от Китая?

Сдержанные заявления Путина о магистральном газопроводе через Монголию, от которого предполагаются ответвления в Бурятию и Забайкальский край, вызвали неоднозначную реакцию в экспертной блогосфере.

«В заявлении президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха для СМИ по итогам визита президента РФ ни слова о газопроводе «Союз-Восток» сказано не было, - считает, например, телеграм-канал Горная Бурятия. - Владимир Путин в заявлении для СМИ только указал, что проектные работы по газопроводу завершены и он проходит государственную экспертизу. Т.е. неизвестно, когда начнётся его строительство. Похоже, ситуация с газопроводом весьма непростая. Это подтверждает тот факт, что в ходе визита были подписаны пять соглашений, но соглашения по «Союзу Восток» среди них нет».

Отметим, что меморандум о проведении оценки возможности реализации проекта «Союз Восток» «Газпром» и правительство Монголии подписали ещё в декабре 2019 года. Оценку провели, сам проект строительства подготовили. Но приоритетным всё же является соглашение с КНР, куда в итоге будет попадать большая часть идущего через Монголию газа. Российский «Газпром» и китайская CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа, утверждал в начале 2024 года вице-премьер правительства России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«О том же, что суверенитет (Монголии- ред.) не только приносит моральное удовлетворение, но и экономически перспективен, говорят инфраструктурные результаты визита Путина, - считает при этом Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ. - Газопровод станет базой для газификации Монголии, а также будет прокачивать в Китай до 50 млрд куб. м газа в год».

«Говоря о «Силе Сибири-2», стоит помнить, что в августе, согласно китайской прессе, Монголия не внесла планируемый к строительству газопровод в план национального развития до 2028 года, - пишет аналитический и новостной телеграм-канал Рыбарь. - Многие сходятся во мнении, что это произошло из-за отсутствия результативных договоренностей между Россией и КНР - например, стороны пока не достигли консенсуса по ценам за газ».

Справка:

«Союз Восток» - монгольская часть российского газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год. По ней сырьё из Западной Сибири будет экспортироваться в Китай. Протяжённость трассы магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-2» составит порядка 2600 км, МГП «Союз Восток» - 962,9 км. Российско-монгольскую границу газопровод «Сила Сибири-2» пересечёт в районе г. Кяхта в Бурятии, а «Союз Восток» пройдёт из аймака Сэленге на юго-восток до аймака Дорноговь, граничащего с автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая. Планируется, что от него будут сделаны ответвления до Улан-Удэ и Читы.