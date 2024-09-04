04 сентября

03 сентября

Популярное

Путин: идёт госэкспертиза газопровода через Монголию в Китай

Путин: идёт госэкспертиза газопровода через Монголию в Китай
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Проект в работе

Россия видит перспективы сотрудничества с Монголией в газовой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 сентября в Улан-Баторе после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.

- Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток» протяжённостью почти в тысячу километров, которая соединит Россию, Монголию и Китай, - подтвердил Путин.

По его словам, в настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду. То есть проект находится в работе.

- Речь идёт не просто о транзите российского газа через Монголию, рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей, - повторил президент сказанное им ранее монгольской газете «Оноодор».

Путин находился с официальным визитом в Монголии для переговоров и участия в торжествах, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В состав делегации России включили и главу Бурятии Алексея Цыденова.

Всё зависит от Китая?

Сдержанные заявления Путина о магистральном газопроводе через Монголию, от которого предполагаются ответвления в Бурятию и Забайкальский край, вызвали неоднозначную реакцию в экспертной блогосфере.

«В заявлении президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха для СМИ по итогам визита президента РФ ни слова о газопроводе «Союз-Восток» сказано не было, - считает, например, телеграм-канал Горная Бурятия. - Владимир Путин в заявлении для СМИ только указал, что проектные работы по газопроводу завершены и он проходит государственную экспертизу. Т.е. неизвестно, когда начнётся его строительство. Похоже, ситуация с газопроводом весьма непростая. Это подтверждает тот факт, что в ходе визита были подписаны пять соглашений, но соглашения по «Союзу Восток» среди них нет».

Отметим, что меморандум о проведении оценки возможности реализации проекта «Союз Восток» «Газпром» и правительство Монголии подписали ещё в декабре 2019 года. Оценку провели, сам проект строительства подготовили. Но приоритетным всё же является соглашение с КНР, куда в итоге будет попадать большая часть идущего через Монголию газа. Российский «Газпром» и китайская CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа, утверждал в начале 2024 года вице-премьер правительства России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«О том же, что суверенитет (Монголии- ред.) не только приносит моральное удовлетворение, но и экономически перспективен, говорят инфраструктурные результаты визита Путина, - считает при этом Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ. - Газопровод станет базой для газификации Монголии, а также будет прокачивать в Китай до 50 млрд куб. м газа в год».

«Говоря о «Силе Сибири-2», стоит помнить, что в августе, согласно китайской прессе, Монголия не внесла планируемый к строительству газопровод в план национального развития до 2028 года, - пишет аналитический и новостной телеграм-канал Рыбарь. - Многие сходятся во мнении, что это произошло из-за отсутствия результативных договоренностей между Россией и КНР - например, стороны пока не достигли консенсуса по ценам за газ». 

Справка:

«Союз Восток» - монгольская часть российского газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год. По ней сырьё из Западной Сибири будет экспортироваться в Китай. Протяжённость трассы магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-2» составит порядка 2600 км, МГП «Союз Восток» - 962,9 км. Российско-монгольскую границу газопровод «Сила Сибири-2» пересечёт в районе г. Кяхта в Бурятии, а «Союз Восток» пройдёт из аймака Сэленге на юго-восток до аймака Дорноговь, граничащего с автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая. Планируется, что от него будут сделаны ответвления до Улан-Удэ и Читы.

газ газификация "Союз Восток" Монголия Китай КНР Путин газопровод

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Газификация Бурятии станет реальной при одном условии
Газификация Бурятии станет реальной при одном условии
Экономика, 03.09.2024
Если через Монголию пойдёт дешёвый газ
В Бурятии насчитали 2 тысячи безработных
В Бурятии насчитали 2 тысячи безработных
Экономика, 03.09.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
Алексей Чекунков проверил готовность павильона Бурятии на ВЭФ-2024
Алексей Чекунков проверил готовность павильона Бурятии на ВЭФ-2024
Экономика, 31.08.2024
Восточный экономический форум состоится в начале сентября 
Бурятия получит 55,6 млн для возмещения затрат на тушение лесных пожаров
Бурятия получит 55,6 млн для возмещения затрат на тушение лесных пожаров
Экономика, 30.08.2024
Свыше 1,4 млрд рублей будет дополнительно направлено восьми регионам
В Бурятии обнародовали отрасли с самыми высокими зарплатами
В Бурятии обнародовали отрасли с самыми высокими зарплатами
Экономика, 29.08.2024
Некоторым специалистам в республике готовы платить по 170 с лишним тысяч в месяц
Улан-удэнский аэропорт обслужил полумиллионного пассажира
Улан-удэнский аэропорт обслужил полумиллионного пассажира
Экономика, 27.08.2024
До конца года в планах обслужить около 750 000 пассажиров
Жителей Бурятии возмутили взлетевшие цены на бензин
Жителей Бурятии возмутили взлетевшие цены на бензин
Экономика, 25.08.2024
Автомобилисты заявили, что они растут каждый день
Острый кадровый голод фиксируется в сфере добывающей отрасли в Бурятии
Острый кадровый голод фиксируется в сфере добывающей отрасли в Бурятии
Экономика, 23.08.2024
Тем временем, в этой сфере - довольно приличные зарплаты  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^