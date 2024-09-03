03 сентября

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Газификация Бурятии станет реальной при одном условии

Газификация Бурятии станет реальной при одном условии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Если через Монголию пойдёт дешёвый газ

Россия рассматривает возможность поставки в Монголию «дешёвого газа» в случае строительства трубопровода в Китай «Сила Сибири-2». Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии, - сказал Путин. - Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утверждённому графику. Продолжается проработка проекта газопровода «Союз Восток» протяжённостью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации».

Проект магистрального газопровода «Сила Сибири-2», как сообщал «Байкал-Daily», на территории Монголии носит название «Союз Восток». Если труба пройдёт в КНР этим путём, то в Монголию газ будет заходить с территории Бурятии. Кроме того, от трубы будет сделано ответвление на Забайкальский край. Владимир Путин пообещал газифицировать Бурятию и Забайкальский край во время поездки в Улан-Удэ 14 марта 2023 года. Президент отвёл на это десять лет.

Западная пресса не раз спекулятивно писала, что и китайцы, и монголы по разным причинам не дают разрешение на прокладку газопровода. Китайцы, например, по данным некоторых британских СМИ, хотели бы получить скидки на голубое топливо. Монголы, наверное, тоже не против.

В интервью газете «Оноодор» президент Путин потенциальные скидки, возможно, пообещал:

«Кстати, если изначально монгольские партнёры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешёвого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры».

С другой стороны, возможно и то, что президент России просто сравнил стоимость магистрального природного газа и, например, того же топлива, но в сжиженной форме. Сжиженный природный газ - дороже.

16 мая 2024 года стало известно, что Россия рассчитывает на скорое подписание контракта по строительству всего газопровода «Сила Сибири -2». 

«Байкал-Daily» неоднократно писал, что Запад и его СМИ делают всё, чтобы помешать строительству новой ветки газопровода из России в Китай.

Справка:

«Сила Сибири – 2» - проектируемый газопровод, который должен будет пройти по территории Западной и Восточной Сибири через Монголию в Китай. Труба будет уходить в Монголию с территории Бурятии. От этого газопровода зависит газификация Бурятии и Забайкальского края магистральным природным газом. Президент России Владимир Путин поручил завершить её до 2032 года.

Максимальная мощность газопровода составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сейчас поставки в Китай идут по магистральному газопроводу «Сила Сибири» (проектная мощность 38 млрд куб. м) в рамках двустороннего долгосрочного договора сроком на 30 лет (заключен в 2014 году).

Путин Монголия газ газификация "Сила Сибири-2"

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