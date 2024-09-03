03 сентября

Популярное

Бурятия не дотянула до топа регионов с самыми высокими зарплатами

Бурятия не дотянула до топа регионов с самыми высокими зарплатами
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Она оказалась в числе середнячков

В авторитетном агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг российских субъектов с самыми высокими зарплатами. Специалисты определили, сколько жителей того или иного региона получают за свой труд больше, чем платят в среднем по стране.
 
В Бурятии таковых всего 25%, а доля работающих с жалованьем выше двух средних по России – 6,3%. В списке из 85 субъектов (данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям пока нет – прим.) республика значится на 33 месте.

Зато соседнее Приангарье оказалось в числе лидеров, заняв 10 строчку. Высокими доходами могут похвастаться 39,3% иркутян. Забайкальский край в перечне – 24-ый с показателем 27,6%.

В целом исследование показало, что 32% россиян получают более одной средней зарплаты по стране, а у 15% жалованье, напротив, ниже. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ (65,8%). Далее идут Ханты-Мансийский АО – Югра, Магаданская область, Ненецкий АО, Чукотка, Москва, Сахалин, Санкт-Петербург, Якутия и вышеупомянутая Иркутская область.

По мнению экспертов, лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой и прибыльной добывающей промышленностью. Российская столица же и Питер выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров – там располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в РФ.

- Среди лидеров минимальная доля работников с высокими зарплатами – чуть менее 40%, в то время как у замыкающей десятки рейтинга наибольшая не превышает 12,6%. Ещё в 30 регионах этот показатель колеблется от 20% до 30%, – отмечает РИА Новости, по заказу которого составили рейтинг.

Его авторы допускают некоторое искажение статистики – в субъектах, которые оказались в конце списка, может быть значительная доля зарплат в «конвертах». В последней десятке – Алтай, Крым, Ивановская область, Алтайский край, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. 

По данным Бурятстата,в первой половине 2024 года – с января по июнь включительно – средняя начисленная зарплата (то есть с учётом НДФЛ и других удержаний) в республике достигла 69 824 рубля. Это на 10 с лишним тысяч больше, чем год назад (тогда было 59 067), заявили в ведомстве. Больше всего в эти полгода – 113 461 рубль – платили добытчикам полезных ископаемых.
зарплата рейтинг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насчитали 2 тысячи безработных
В Бурятии насчитали 2 тысячи безработных
Экономика, 03.09.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
Алексей Чекунков проверил готовность павильона Бурятии на ВЭФ-2024
Алексей Чекунков проверил готовность павильона Бурятии на ВЭФ-2024
Экономика, 31.08.2024
Восточный экономический форум состоится в начале сентября 
Бурятия получит 55,6 млн для возмещения затрат на тушение лесных пожаров
Бурятия получит 55,6 млн для возмещения затрат на тушение лесных пожаров
Экономика, 30.08.2024
Свыше 1,4 млрд рублей будет дополнительно направлено восьми регионам
В Бурятии обнародовали отрасли с самыми высокими зарплатами
В Бурятии обнародовали отрасли с самыми высокими зарплатами
Экономика, 29.08.2024
Некоторым специалистам в республике готовы платить по 170 с лишним тысяч в месяц
Улан-удэнский аэропорт обслужил полумиллионного пассажира
Улан-удэнский аэропорт обслужил полумиллионного пассажира
Экономика, 27.08.2024
До конца года в планах обслужить около 750 000 пассажиров
Жителей Бурятии возмутили взлетевшие цены на бензин
Жителей Бурятии возмутили взлетевшие цены на бензин
Экономика, 25.08.2024
Автомобилисты заявили, что они растут каждый день
Острый кадровый голод фиксируется в сфере добывающей отрасли в Бурятии
Острый кадровый голод фиксируется в сфере добывающей отрасли в Бурятии
Экономика, 23.08.2024
Тем временем, в этой сфере - довольно приличные зарплаты  
Экспорт зерновых из Бурятии увеличился в 3,5 раза
Экспорт зерновых из Бурятии увеличился в 3,5 раза
Экономика, 22.08.2024
Приоритетным экспортёром остаётся Монголия
В Бурятии расширят производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы
В Бурятии расширят производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы
Экономика, 22.08.2024
Проект получил поддержку правкомиссии Дальнего Востока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^