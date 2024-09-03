Бурятия не дотянула до топа регионов с самыми высокими зарплатами



В авторитетном агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг российских субъектов с самыми высокими зарплатами. Специалисты определили, сколько жителей того или иного региона получают за свой труд больше, чем платят в среднем по стране.



В Бурятии таковых всего 25%, а доля работающих с жалованьем выше двух средних по России – 6,3%. В списке из 85 субъектов (данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям пока нет – прим.) республика значится на 33 месте.



Зато соседнее Приангарье оказалось в числе лидеров, заняв 10 строчку. Высокими доходами могут похвастаться 39,3% иркутян. Забайкальский край в перечне – 24-ый с показателем 27,6%.



В целом исследование показало, что 32% россиян получают более одной средней зарплаты по стране, а у 15% жалованье, напротив, ниже. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ (65,8%). Далее идут Ханты-Мансийский АО – Югра, Магаданская область, Ненецкий АО, Чукотка, Москва, Сахалин, Санкт-Петербург, Якутия и вышеупомянутая Иркутская область.



По мнению экспертов, лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой и прибыльной добывающей промышленностью. Российская столица же и Питер выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров – там располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в РФ.



- Среди лидеров минимальная доля работников с высокими зарплатами – чуть менее 40%, в то время как у замыкающей десятки рейтинга наибольшая не превышает 12,6%. Ещё в 30 регионах этот показатель колеблется от 20% до 30%, – отмечает РИА Новости, по заказу которого составили рейтинг.



Его авторы допускают некоторое искажение статистики – в субъектах, которые оказались в конце списка, может быть значительная доля зарплат в «конвертах». В последней десятке – Алтай, Крым, Ивановская область, Алтайский край, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.





