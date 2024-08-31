Алексей Чекунков проверил готовность павильона Бурятии на ВЭФ-2024









Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики проверил готовность павильона Республики Бурятия на ВЭФ-2024.В рамках подготовки к выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме Бурятия представила свой павильон Министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову, сообщает фонда регионального развития Бурятии.В этом году тематика экспозиции республики разнообразная. В зоне туризма сделали акцент на экологический туризм и заповедные территории. К работе будут привлечены профессиональные гиды, сотрудники Байкальского биосферного заповедника и Баргузинского заповедника.Традиционно республика презентует зоны Центра Восточной Медицины, выставочную экспозицию Национального музея Бурятии, Выставку истории и достижений предприятий- производителей «Сделано в Бурятии».Улан-Удэнский авиационный завод выступит флагманом достижений Бурятии в отрасли промышленности и представит вертолёт Ми-8 АМТ. Компания «Ориентал Вэй» презентует новую коллекцию украшений из белого нефрита. Галерея ремесленников Бурятии представит многообразие товаров народных художественных промыслов.В интерактивной зоне павильона будут представлены мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска, а также проработанные инвестиционные предложения.Традиционно экспозиция региона будет наполнена активностями: мастер-классами, выступлениями творческих коллективов и дегустацией национальной кухниIX Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса ДВФУ на острове Русский. А с 7 по 8 сентября выставка «Улицы Дальнего Востока» будет открыта к посещению для всех желающих.