Бурятия получит 55,6 млн для возмещения затрат на тушение лесных пожаров

Свыше 1,4 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для возмещения затрат на тушение лесных пожаров. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Бурятии выделено 55,6 млн рублей,
Всего средства получат восемь субъектов: Республики Бурятия; Саха (Якутия); Забайкальский; Красноярский; Хабаровский края; Амурская; Иркутская области; Чукотский автономный округ.
Отмечается, что весной и летом 2024 года расходы этих регионов на тушение возгораний превысили ранее предусмотренное бюджетное финансирование. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населённых пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику.
Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 29 августа.