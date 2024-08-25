25 августа

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Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией вырос почти на четверть

Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией вырос почти на четверть
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За год он увеличился на 23,4%

В 2024-ом объём внешнеторгового оборота Бурятии с Монголией вырос после спада, произошедшего годом ранее. За пять месяцев, с января по май, этот показатель составил 23,4%, рассказал ТАСС председатель комитета внешних связей Минэкономики РБ Игорь Хальбаев.

- По итогам 2023 года оборот внешней торговли относительно 2022-го снизился на 36,9% за счёт сокращения стоимостных объемов экспорта (на 36,3%) и импорта (на 41,2%). В январе-мае 2024-го он увеличился на 23,4% к аналогичному периоду 2023-го. При этом экспорт вырос на 28,4%, а импорт сократился на 8,3%, – подчеркнул Хальбаев.

В ведомстве отметили: Монголия является важнейшим стратегическим торговым партнёром республики и по итогам 2023 года занимает седьмое место в товарообороте из 50 стран-контрагентов.

торговля Монголия

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