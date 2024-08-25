Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией вырос почти на четверть

За год он увеличился на 23,4%
В 2024-ом объём внешнеторгового оборота Бурятии с Монголией вырос после спада, произошедшего годом ранее. За пять месяцев, с января по май, этот показатель составил 23,4%, рассказал ТАСС председатель комитета внешних связей Минэкономики РБ Игорь Хальбаев.
- По итогам 2023 года оборот внешней торговли относительно 2022-го снизился на 36,9% за счёт сокращения стоимостных объемов экспорта (на 36,3%) и импорта (на 41,2%). В январе-мае 2024-го он увеличился на 23,4% к аналогичному периоду 2023-го. При этом экспорт вырос на 28,4%, а импорт сократился на 8,3%, – подчеркнул Хальбаев.
В ведомстве отметили: Монголия является важнейшим стратегическим торговым партнёром республики и по итогам 2023 года занимает седьмое место в товарообороте из 50 стран-контрагентов.
За год он увеличился на 23,4%
Автомобилисты заявили, что они растут каждый день
Тем временем, в этой сфере - довольно приличные зарплаты
Продукция отправлена в Китай
Приоритетным экспортёром остаётся Монголия
Проект получил поддержку правкомиссии Дальнего Востока
Их начнут предоставлять с 2025 года
Наибольший вклад в замедление показателя внесла ситуация на продовольственном рынке
Один объект на стадии завершения
В регионе побывал президент РАН Геннадий Красников
К ней приступили 19 районов республики
В прошлом году пик перевозок пришёлся на июль
Подписан документ о реализации второго этапа обеспечения устойчивого управления сельским хозяйством и экосистемами
Первую очередь возведут не позднее декабря 2026 года
Их боевые возможности возросли