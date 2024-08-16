В пограничных аймаках Монголии реализуют экопроект стоимостью более 15 млн евро

В среду, 14 августа, в рамках реализации меморандума о взаимопонимании по лесному партнёрству, заключённого между Монголией и Европейским Союзом, состоялась церемония подписания документа о реализации II этапа проекта «Обеспечение устойчивого управления сельским хозяйством и экосистемами в Монголии». Документ подписали министр окружающей среды и изменения климата С. Одонтуяа, постоянный представитель Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) Юрген Хартвиг и постоянный представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Винод Ахуджа.Проект с объёмом финансирования в 15,8 млн евро будет реализован в аймаках Хэнтий, Сэлэнгэ, Хувсгел и Завхан начиная с августа этого года в течение четырёх лет. В рамках проекта будет реализованы следующие направления:- Внедрение комплексного управления земельными ресурсами на ландшафтном уровне, направленного на сельское и лесное хозяйство;- Развитие и укрепление цепочки создания стоимости сельскохозяйственной и лесной продукции;- Удовлетворение потребностей рынка труда в сельскохозяйственном и лесном секторе и повышение потенциала центров профессиональной подготовки.Как сообщили в новостном агентстве «Монцамэ», министерство окружающей среды и изменения климата будет уделять особое внимание этому проекту на уровне государственной политики и стратегии.