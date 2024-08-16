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В пограничных аймаках Монголии реализуют экопроект стоимостью более 15 млн евро

В пограничных аймаках Монголии реализуют экопроект стоимостью более 15 млн евро
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Подписан документ о реализации второго этапа обеспечения устойчивого управления сельским хозяйством и экосистемами

В среду, 14 августа, в рамках реализации меморандума о взаимопонимании по лесному партнёрству, заключённого между Монголией и Европейским Союзом, состоялась церемония подписания документа о реализации II этапа проекта «Обеспечение устойчивого управления сельским хозяйством и экосистемами в Монголии». Документ подписали министр окружающей среды и изменения климата С. Одонтуяа, постоянный представитель Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) Юрген Хартвиг и постоянный представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Винод Ахуджа.

Проект с объёмом финансирования в 15,8 млн евро будет реализован в аймаках Хэнтий, Сэлэнгэ, Хувсгел и Завхан начиная с августа этого года в течение четырёх лет. В рамках проекта будет реализованы следующие направления:
- Внедрение комплексного управления земельными ресурсами на ландшафтном уровне, направленного на сельское и лесное хозяйство;
- Развитие и укрепление цепочки создания стоимости сельскохозяйственной и лесной продукции;
- Удовлетворение потребностей рынка труда в сельскохозяйственном и лесном секторе и повышение потенциала центров профессиональной подготовки.

Как сообщили в новостном агентстве «Монцамэ», министерство окружающей среды и изменения климата будет уделять особое внимание этому проекту на уровне государственной политики и стратегии.

сельское хозяйство леса экология Монголия

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