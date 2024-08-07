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В Монголии железная дорога стала Героем Труда

В Монголии железная дорога стала Героем Труда
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Звание присвоено совместному предприятию «УБЖД»

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ о присвоении акционерному обществу «Улан-Баторская железная дорога» (АО «УБЖД») звания Героя Труда Монголии в знак признания его особого вклада в развитие страны, её транспортно-логистической сети, соединяющей Азию и Европу. От имени государства и монгольского он поздравил и поблагодарил руководство предприятия и его работников всех поколений. Коллективу пожелали лидировать в развитии в новом столетии, приумножать свои достижения и добиваться ещё больших успехов.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», страна поставила перед собой цель стать крупным транспортным игроком в регионе, соединяющим Азию и Европу, принять участие в создании экономического коридора Россия – Монголия – Китай и стать «Транзитной Монголией». В этом контексте Улан-Баторская железная дорога должна сыграть решающую роль в реализации национальной программы Монголии «Степной путь» в координации с российской инициативой «Большое евразийское партнёрство» и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Напомним, что 75-летие образования монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» отмечали в Монголии с 1 по 3 августа. В торжествах в Улан-Баторе участвовали более 120 гостей из России, Китая и Южной Кореи.

Монголия железная дорога

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