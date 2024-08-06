Бурятия получит от правительства России почти 400 млн рублей

Больше всех на Дальнем Востоке

На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, дополнительно будет направлено в 2024 году более 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом 31 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование предназначено для Бурятии, Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.

Распределение по регионам по данным «Байкал-Daily», выглядит так:

Республика Бурятия – 395 262 млн;

Республика Саха (Якутия) – 114 565 млн;

Забайкальский край – 128 688,7 млн;

Камчатский край – 359 909 млн;

Приморский край – 306952,7 млн;

Хабаровский край - 13183,1 млн;

Еврейская автономная область – 17 820 млн;

Чукотский автономный округ - 3844,5 млн.

Общая сумма составляет 1 340 225 млн рублей.

«Правительство поддерживает реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года, - прокомментировала распределение денег прсс-служба кабинета министров. - Программа такой поддержки была запущена по инициативе президента».

Отмечается, что главная цель программы - сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными. Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные.

Минвостокразвития России должно обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидий субъектам РФ не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу настоящего распоряжения.

