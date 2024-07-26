26 июля

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В МАПП Кяхта обустроят ещё одну полосу для легковых автомобилей

В МАПП Кяхта обустроят ещё одну полосу для легковых автомобилей
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Таможенные посты осмотрел руководитель Федеральной таможенной службы России Валентин Пикалев

Таможенные посты в городе Кяхта и посёлке Наушки модернизируют. Решение озвучили после визита в Бурятию руководителя Федеральной таможенной службы Валентина Пикалёва.

26 июля он посетил с рабочим визитом таможенные посты МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки, сообщили в пресс-службе правительства республики.

– Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта» – самый крупный на российско-монгольской границе пост. Он был модернизирован в 2021 году, оснащён самыми современными системами таможенного контроля. Ежедневно через него перемещаются около 1700 физических лиц, более 500 легковых и 70 грузовых транспортных средств. В часы пиковой нагрузки пропускная способность таможенного поста МАПП Кяхта увеличивается в 1,5-2 раза. Работа по развитию пунктов пропуска будет продолжена, их значение очень высоко как для Бурятии, так и для международной торговли России, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пропускная способность МАПП Кяхта сегодня составляет до 1 тысячи транспортных средств и до 5 тысяч человек в сутки. В планах Росгранстроя (администратора пункта пропуска) – выделить дополнительную четвёртую пропускную полосу для легковых автомобилей, а также выполнить устройство эстакады для более удобного сканирования легковых автомобилей.

Железнодорожный пункт пропуска «Наушки» сегодня формируют более 80% международного грузооборота России и пассажирских перевозок в международном транспортном сообщении. На федеральном уровне ЖДПП Наушки отводится роль ключевого поста в экономическом развороте страны на Восток. По расчётам специалистов, рост грузопотока к 2030 году через станцию Наушки увеличится до 20 млн тонн. В ближайшие годы Росгранстрой и АО «Российские железные дороги» планируют нарастить протяжённость путей и реконструировать перегрузочный комплекс станции для таможенного контроля.

– Сегодня мы убедились, что и представители Росгранстроя, и РЖД находятся в конструктивном диалоге. Планы и сроки модернизации таможенного поста актуализированы. Наблюдаем поступательное движение вперед. У сотрудников Бурятской таможни есть вопросы кадрового укомплектования, жилья, которые мы будем совместно и последовательно решать. В целом картина в Бурятии очень благоприятная, – сказал руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв.

Справка:

В Бурятии, граничащей на юге с Монголией (протяжённость государственной границы 1042 км), находятся четыре таможенных поста: Улан-Удэнский, МАПП Кяхта, ЖДПП Наушки и двусторонний автомобильный пункт пропуска «Монды». Улан-Удэнский таможенный пост является единственным в России по декларированию полудрагоценного камня – нефрит. Пункт пропуска «Улан-Удэ» (Мухино) расположен в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ, он ориентирован на страны Юго-Восточной Азии.

Двусторонний автомобильный пункт пропуска Монды – самый отдалённый, но летом, в разгар туристического сезона, здесь перемещается свыше 170 транспортных средств и порядка 600 физических лиц. Он расположен на высоте 1839 метров над уровнем моря, и на сегодня является самым высокогорным в Дальневосточном таможенном управлении.

В целом грузооборот Бурятской таможни в первом полугодии 2024 года увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составляет 4300 тысяч тонн.
Таможня пункт пропуска

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