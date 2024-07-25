Путин поручил перевести офисы госкомпаний в регионы России

Но Бурятии ничего не светит

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства страны к 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из Москвы в регионы.

«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», - такой пункт записан в перечне поручения по итогам Петербургского международного экономического форума. Он прошёл в начале июня.

Путин поручил обратить особое внимание на субъекты Федерации, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Ответственный за исполнение этого поручения - премьер-министр Михаил Мишустин.

Удачные примеры есть

В 2021 году «Газпром» окончательно перевёл всю деятельность головного офиса в Санкт-Петербург, построив небоскрёб «Лахта-Центр».

«РусГидро» теперь «сидит» в Красноярске.

В общем, инициатива не новая. Ожидается, что она укрепит экономические возможности регионов. Но всё равно такие переезды реализуются с трудом. Точнее, происходят чаще со скрипом, говорят эксперты ведущих деловых изданий страны.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич по просьбе «Ъ FM» изучила инициативу и сочла её не совсем продуманной: «У нас нет госкомпаний, у которых бы основным регионом действия был Дальний Восток, там больше частный бизнес развит. В «Совкомфлоте» владение государственное, это правда, но не более того. В Сибирском федеральном округе есть регионы присутствия «Росатома». «Норильский никель», «Русал» - это частные компании. В Уральском федеральном округе все металлурги - частники, и «черные», и «цветные». Кого перевозить-то будем?»

«Может, уже и столицу - туда же? Или новую там в тайге построить, как Шойгу предлагал… Соответственно, и госорганы тогда тоже должны ехать на Восток, в Сибирь, - иронизирует в личном телеграм-канале политолог Георгий Бовт. - И да, ещё вопрос: а зачем тогда «Газпром» свою башню высоченную в Питере строил? Тоже пусть переезжает ближе к новым рынкам сбыта и подальше от покинутых».

Республика в пролёте

Несмотря на разворот российского государства и бизнеса на восток, Бурятии тоже вряд ли что-то светит в этом плане. Из крупных игроков у нас навскидку присутствует только холдинг «Вертолёты России» госкорпорации Ростех в лице Улан-Удэнского авиационного завода. Но у этого холдинга десятки предприятий в разных концах страны. И логичнее головному офису оставаться в Москве.

А на перенос в Улан-Удэ столицы страны мы даже не претендуем.