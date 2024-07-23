23 июля

22 июля

Популярное

В Бурятии раздадут субсидии на поддержку производства молока

В Бурятии раздадут субсидии на поддержку производства молока
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике стартовал отбор получателей субсидии

В Бурятии по 31 июля принимаются документы от представителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на субсидию на поддержку производства молока.

За каждый килограмм молока, отгруженного на собственную переработку или переданного на перерабатывающие предприятия республики сельхозтоваропроизводители могут получить по 10 рублей – при продуктивности менее 5000 кг на голову и 12 рублей – при средней молочной продуктивности дойных коров более 5000 кг на голову.

- Данный вид господдержки могут получить молочные хозяйства, которые наращивают производство молока при условии сохранения количества коров молочного направления, тем самым работая над продуктивностью дойного стада - основного фактора наращивания производства в товарном секторе, - отмечает Елена Лхамаева, заместитель начальника отдела животноводства министерства сельского хозяйства РБ.

Как сообщили в ведомстве, в Бурятии есть целый ряд хозяйств, выполняющих все требования. Так, сумма субсидии для них в среднем колеблется от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей в год, в зависимости от количества реализуемого молока на переработку.

Бурятия сельское хозяйство субсидии молоко животноводство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии стали чаще отовариваться онлайн
Жители Бурятии стали чаще отовариваться онлайн
Экономика, 22.07.2024
За 1,5 месяца на «Авито» было куплено свыше 28 тысяч товаров
Улан-Удэ бьёт рекорды по росту цен на вторичное жильё
Улан-Удэ бьёт рекорды по росту цен на вторичное жильё
Экономика, 19.07.2024
За три месяца «квадрат» в старых домах подорожал до 125 тысяч рублей
По строительству инфекционной больницы в Улан-Удэ пока не определены источники финансирования
По строительству инфекционной больницы в Улан-Удэ пока не определены источники финансирования
Экономика, 19.07.2024
Глава Бурятии попросил министра строительства России поддержать вопрос с возведением больницы
Алексей Цыденов: «Производственных мощностей электроэнергии в Бурятии не хватает»
Алексей Цыденов: «Производственных мощностей электроэнергии в Бурятии не хватает»
Экономика, 19.07.2024
Глава республики обсудил в Москве вопросы развития энергетики в республике, увеличения электрогенерации
В Бурятию в 2024 году переехало 279 предпринимателей
В Бурятию в 2024 году переехало 279 предпринимателей
Экономика, 17.07.2024
Они представляют 46 регионов России
В Чите обсудят развитие сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией
В Чите обсудят развитие сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией
Экономика, 16.07.2024
В столице Забайкалья проведут выездное мероприятие ВЭФ
В Улан-Удэ неумолимо дорожают малогабаритки
В Улан-Удэ неумолимо дорожают малогабаритки
Экономика, 16.07.2024
Маленькая квартира в столице Бурятии обойдётся в четыре с лишним миллиона
Жить в Бурятии становится всё дороже
Жить в Бурятии становится всё дороже
Экономика, 15.07.2024
В республике взлетели цены на рюмки, велосипеды и приём у стоматологов
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
Экономика, 10.07.2024
Они пользуются огромным спросом на рынке труда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^