В республике стартовал отбор получателей субсидии
В Бурятии по 31 июля принимаются документы от представителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на субсидию на поддержку производства молока.
За каждый килограмм молока, отгруженного на собственную переработку или переданного на перерабатывающие предприятия республики сельхозтоваропроизводители могут получить по 10 рублей – при продуктивности менее 5000 кг на голову и 12 рублей – при средней молочной продуктивности дойных коров более 5000 кг на голову.
- Данный вид господдержки могут получить молочные хозяйства, которые наращивают производство молока при условии сохранения количества коров молочного направления, тем самым работая над продуктивностью дойного стада - основного фактора наращивания производства в товарном секторе, - отмечает Елена Лхамаева, заместитель начальника отдела животноводства министерства сельского хозяйства РБ.
Как сообщили в ведомстве, в Бурятии есть целый ряд хозяйств, выполняющих все требования. Так, сумма субсидии для них в среднем колеблется от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей в год, в зависимости от количества реализуемого молока на переработку.
В Бурятии раздадут субсидии на поддержку производства молока
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