По строительству инфекционной больницы в Улан-Удэ пока не определены источники финансирования

Глава Бурятии попросил министра строительства России поддержать вопрос с возведением больницы
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с министром строительства жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
- Обсудили вопросы строительства жилья, благоустройство территорий и расселение аварийного жилищного фонда, а также вопрос обеспечения жильём детей-сирот. Минстрой России в целом ведёт адресную инвестиционную программу по всем федеральным органам. Поэтому попросил министра по возможности поддержать и вопрос строительства в Улан-Удэ новой инфекционной больницы. Минздрав России нас поддерживает, но пока не определены источники финансирования, - рассказал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
Он отметил, что за первую половину 2024 года в республике ввели 369,8 тыс. м² жилья, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Преображаем общественные пространства наших городов и сёл, делаем их желанными местами для времяпрепровождения жителей. В этом году в республике уже благоустроено 25 территорий из 112 запланированных. Также обсудили реализацию программы по расселению из аварийного жилья. С 2019 года в Республике Бурятия переселено 6,9 тыс. человек из 97,2 тыс. м² аварийного жилья. Наметили вопросы для проработки в рамках заседаний комиссии Государственного Совета Российской Федерации, - подытожил глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной стало известно, что в Улан-Удэ завершается проектирование новой республиканской клинической инфекционной больницы.
Новое медицинское учреждение решено строить на улице Пирогова, 9а. Оно заменит здание, построенное ещё в 40-х годах прошлого века, а сейчас изношенное более чем 70%.
На начальном этапе планируется построить два корпуса: детскую инфекционную больницу на 150 коек и административный блок. Они будут соединены переходами.
После завершения первого этапа планируется построить ещё один корпус на сто мест.
В четырёхэтажном стационаре будут предусмотрены одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми.
По строительству инфекционной больницы в Улан-Удэ пока не определены источники финансирования
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