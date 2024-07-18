Он стал участником программы 4 года назад
Дмитрий Черняев, директор спортивно-туристической базы отдыха «Лесной дворик» в селе Калёново Иволгинского района Бурятии продолжает осваивать «Дальневосточный гектар». Предприниматель стал участником программы в 2020 году и на сегодняшний день продолжает строительство: недавно бизнесмен открыл для посетителей турбазы бассейн.
Как отметил Дмитрий, он с самого детства увлекается спортом и лыжами. Идея построить лыжную базу появилась у него давно. Информацию о программе «Дальневосточный гектар» увидел на рекламном сайте. Затем на интерактивной карте портала «НаДальнийВосток.РФ» (0+) выбрал границы территории и там же оформил все необходимые документы. Как признаётся предприниматель, при оформлении у него не возникло сложностей, вся процедура проста и понятна.
- Построил лыжную базу и базу отдыха, чтобы люди приезжали, отдыхали и катались в зимнее время на лыжах, а для летнего времени недавно построил бассейн. Люди приезжают отдыхать и плавают в новом бассейне, - рассказывает он.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, новый бассейн длиной 15 метров и глубиной 1.5 метра наполнен водой из источника. В нём установлены фильтры для очистки и обеззараживания воды. Пробы качества воды проходят ежедневно и соответствуют всем требованиям.
Для бронирования гостям доступны трёх- и четырёхместные благоустроенные домики, к дополнительным услугам отдыхающих предлагаются беседки, мангальные зоны, баня. В зимнее время можно воспользоваться услугой проката лыж. Доступно 85 пар лыж для детей и взрослых с 23 по 46 размеры.
На участке также имеется тропа здоровья, которая ведёт к целебным источникам. Вода в источниках может помочь при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В планах у предпринимателя построить ещё гостевые дома и круглогодичное кафе.
Участник программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии расширяет бизнес
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