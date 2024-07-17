В Бурятию в 2024 году переехало 279 предпринимателей

Они представляют 46 регионов России



С начала года в Бурятию из других регионов переехало 279 предпринимателей. География переехавших субъектов предпринимательства разнообразная – это 46 регионов от Магаданской до Калининградской областей. Больше всего предпринимателей в республику переехало из Иркутской области, Забайкальского края, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской области и Красноярского края.



При этом на территории республики большая часть новых предпринимателей зарегистрировались в г. Улан-Удэ, Кабанском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском и Тункинском районах.



Как напомнили в министерстве экономики РБ, в Бурятии для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории республики в связи с переменой ими места нахождения и места жительства, на 5 лет установлены минимальные налоговые ставки по УСН – 1 % при применении объекта налогообложения «доходы» и 5 % - «доходы-расходы».

