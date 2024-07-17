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С начала года в Бурятию из других регионов переехало 279 предпринимателей. География переехавших субъектов предпринимательства разнообразная – это 46 регионов от Магаданской до Калининградской областей. Больше всего предпринимателей в республику переехало из Иркутской области, Забайкальского края, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской области и Красноярского края.
При этом на территории республики большая часть новых предпринимателей зарегистрировались в г. Улан-Удэ, Кабанском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском и Тункинском районах.
Как напомнили в министерстве экономики РБ, в Бурятии для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории республики в связи с переменой ими места нахождения и места жительства, на 5 лет установлены минимальные налоговые ставки по УСН – 1 % при применении объекта налогообложения «доходы» и 5 % - «доходы-расходы».
В Бурятию в 2024 году переехало 279 предпринимателей
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