В Чите обсудят развитие сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией

В столице Забайкалья проведут выездное мероприятие ВЭФ



Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты – 2024» (6+) – выездное мероприятие Восточного экономического форума – пройдёт в Чите и Агинском Бурятском округе с 19 по 20 июля.



- В этом году форум «Новые горизонты – 2024» станет выездной площадкой Восточного экономического форума. Запланирована насыщенная деловая и культурная программа. Участники форума, в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, затронут широкий круг тем, посвящённых всестороннему развитию международного сотрудничества. Мероприятие такого формата и уровня позволит определить новые точки роста экономики регионов Дальнего Востока, наметить векторы межгосударственного сотрудничества, оказать благотворное влияние на укрепление социально-экономических, культурных связей, раскрытие экспортного, туристического и инвестиционного потенциала Забайкалья, – отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.



Участники пленарного заседания «Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией» обсудят использование географии Забайкалья и накопленного в Дальневосточном федеральном округе опыта межрегионального сотрудничества, который необходим для развития туризма и привлечения инвестиций, функционирования уникального преференциального режима территорий опережающего развития (ТОР), реализации совместных инициатив и проектов.



- В форуме примут участие представители российских и зарубежных органов власти, бизнес-сообществ. Уверен, их совместная работа позволит выработать конкретные решения, направленные на дальнейшее укрепление многостороннего взаимодействия во благо Забайкальского края и Дальнего Востока, а темы и вопросы, озвученные в ходе мероприятий, станут хорошей основой для дискуссий на Восточном экономическом форуме, – подчеркнул заместитель директора фонда «Росконгресс», директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.



На полях форума также состоятся дискуссии на тему медицинского и оздоровительного туризма, формирования новых туристских маршрутов на Дальнем Востоке, инвестиций и мер поддержки в рамках реализации проектов международного и регионального значения.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов встретится с иностранными делегациями, представителями деловых, научных и общественных кругов. На повестке дня – инвестиционная привлекательность региона, планы его развития, укрепление взаимовыгодного сотрудничества.



В культурной программе форума международная выставка искусств, выставка современного российского скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова, театрализованное представление «Колыбель моя – золотая Ага» и торжественное открытие скульптуры «Котёл дружбы трех стран». Также можно будет посмотреть фотовыставку туристских мест Забайкалья и попасть на презентацию традиционных изделий и сувениров мастеров региона с различными мастер-классами.



- Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» – это площадка для взаимодействия бизнеса и власти, укрепления международных связей, представления экономического потенциала и туристских возможностей не только Забайкальского края, но и всего Дальнего Востока, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Напомним, что IX Восточный экономический форум (6+) состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.



Возрастное ограничение: 6+.

