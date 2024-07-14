Бурятия неожиданно выбилась в лидеры по росту промышленного производства



- На региональном уровне индексы ПП по итогам января-мая варьируются от 146,2% в Дагестане до 76,3% в Тыве. Увеличение промышленного производства отмечается в 74 субъектах – это на 16 больше, чем в 2023-ем. Падение произошло в 11-ти, – отмечают авторы исследования.



В тройке лидеров – вышеупомянутый Дагестан (146,2%), Курганская область (138,2%) и Чувашия (126,9%). В тройке самых отстающих – Тыва (76,3%), Калмыкия (93,3%) и Еврейская автономная область (94,4%), где наиболее существенный спад наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых.



Ранее в Бурятстате



В целом же за 12 месяцев этот показатель увеличился на 15,7%. Положительная динамика наметилась в добыче полезных ископаемых (+27,2%), обрабатывающих производствах (13,4%) и энергетическом секторе (+7,5%).



Небольшое (на 2,7%) падение зафиксировали в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.



При этом за пять месяцев в республике возросла добыча угля, металлических руд (на 24,4%) и прочих полезных ископаемых (на 26,7%), производство продуктов (на 11,2%), резиновых и пластмассовых (19,6%), электронных и оптических изделий, металла, компьютеров, электрооборудования (в 2,3 раза), транспортных средств и оборудования и мебели.



Кроме того, рост показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (9,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (7,5%), а также забор, очистка и распределение воды (5,3%). Ранее в Бурятстате заявили , что с мая 2023-го по май 2024-го промышленное производство в РБ снизилось на 1%, а за месяц, с апреля – на 20,7%.В целом же за 12 месяцев этот показатель увеличился на 15,7%. Положительная динамика наметилась в добыче полезных ископаемых (+27,2%), обрабатывающих производствах (13,4%) и энергетическом секторе (+7,5%).Небольшое (на 2,7%) падение зафиксировали в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.При этом за пять месяцев в республике возросла добыча угля, металлических руд (на 24,4%) и прочих полезных ископаемых (на 26,7%), производство продуктов (на 11,2%), резиновых и пластмассовых (19,6%), электронных и оптических изделий, металла, компьютеров, электрооборудования (в 2,3 раза), транспортных средств и оборудования и мебели.Кроме того, рост показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (9,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (7,5%), а также забор, очистка и распределение воды (5,3%).

В авторитетном агентстве РИА Рейтинг составили рейтинг российских субъектов по динамике промышленного производства (ПП) в январе-мае 2024-го. Бурятия оказалась на 14 месте из 85-ти (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям нет – прим.).В нашей республике этот показатель составил 115,7% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Соседняя Иркутская область в списке – 25-ая (112,5%), Забайкальский край – лишь 68-ой (102,4%).По данным Росстата, за пять месяцев промпроизводство в стране подросло на 5,2%. На это во многом повлияла положительная динамика в обрабатывающей отрасли (+8,8%). Она наблюдалась и в трёх других сферах, но в меньшей степени: на 4,4% – в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений, на 3,9% – в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха и на 0,2% – в добыче полезных ископаемых.