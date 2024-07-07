Правительство расширило территорию опережающего развития «Бурятия»

В неё вошла переработка руды в Кижинге
В границы территории опережающего развития (ТОР) будут включены земельные участки, расположенные в Кижингинском районе Бурятии. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба правительства России.
«Здесь будет построен горно-обогатительный комбинат по переработке руды, что позволит возобновить выпуск бериллиевой продукции на месторождении Ермаковское». – сказано в сообщении.
Реализация проекта позволит создать более 460 рабочих мест и привлечь свыше 6,4 млрд рублей частных инвестиций.
В неё вошла переработка руды в Кижинге
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