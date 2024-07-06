Туристический бизнес познакомился с инвестиционным потенциалом Бурятии

Бизнесменам раскрыли потенциал республики

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и правительство Бурятии, в лице республиканского Фонда регионального развития представили крупнейшим туристическим компаниям России инвестиционные возможности региона. Об этом сообщает пресс-служба КРДВ.

Насыщенная четырехдневная деловая программа включала:

- осмотр потенциальных инвестиционных площадок в муниципальных районах Бурятии - Тункинском, Окинском, Кабанском и в городе Улан-Удэ;

- посещение ключевых объектов гостеприимства;

- презентацию инвестиционных ресурсов прибрежных байкальских территорий, обладающих максимальным потенциалом для привлечения туристов.

Приветствуя участников бизнес-миссии, зампред правительства Бурятии, министр экономики, уполномоченная по инвестициям Екатерина Кочетова обозначила важность подобных мероприятий для реализации туристского потенциала региона.

Директор отделения КРДВ в Бурятии Дмитрий Хамеруев рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки инвесторов и льготах, которые предоставляются бизнесу в рамках преференциальных режимов, действующих на территории Дальнего Востока. Он также поделился планами КРДВ по развитию обеспечивающей инфраструктуры будущих курортов. Участникам делегации были презентованы возможности новой инвестиционной площадки на берегу Байкала, где согласно концепции развития части территории села Выдрино должны появиться гостиничный и термальный комплексы, таун-хаусы, коттеджный посёлок и туристская инфраструктура.

- Режим территории опережающего развития (ТОР) создаёт комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в Республике Бурятия, - заявил Хамеруев. - Налоговые льготы и административные преференции повышают экономическую эффективность проектов. Об эффективности механизмов поддержки говорит увеличение числа резидентов, которые инвестируют в развитие собственного бизнеса и экономики всего Дальнего Востока. В частности, сейчас идёт подготовка к подписанию тысячного соглашения об инвестиционной деятельности с резидентами дальневосточных и арктических ТОР. Новый инвестор в статусе резидента ТОР «Бурятия» планирует создать масштабный туркластер на берегу Байкала. Стоимость проекта оценивается в размере 1,7 млрд рублей.

Вкладывайте деньги

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев рассказал об устойчивой тенденции роста туристского потока в регионе на протяжении последних лет и увеличении количества быстровозводимых модульных туристических гостиниц на побережье Байкала.

Генеральный директор Фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев представил инвестиционный потенциал региона, где бизнесу доступны меры господдержки как регионального, так и федерального уровня.

- Мы сопровождаем инвестиционные проекты в формате одного окна, от идеи до реализации проекта, - отметил он. - Участники бизнес-миссии проявили интерес к реализации проектов на территории нашей республики. Мы продолжим работу в этом направлении и обязательно будем делиться результатами.

Как отметила заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова, развитие внутреннего туризма - один из приоритетов долгосрочной стратегии развития страны:

- На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин поставил задачу - за шесть лет доля туристской отрасли в валовом внутреннем продукте должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах - до 140 миллионов человек. Данную задачу возможно решить только путём создания качественной туристской инфраструктуры: крупных гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений. Туризму Бурятии со стороны правительства России уделяется значительное внимание. Реализуемый в рамках поручения президента всесезонный курорт «Волшебный Байкал» в юго-восточной части побережья должен привлечь почти 55 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. В рамках данного федерального проекта предусмотрено бюджетное финансирование мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры будущих курортов с нулевым уровнем загрязнения для озера. С учётом уникального туристского потенциала территорий, значительных планов по развитию инфраструктуры будущих курортов и растущего год от года спроса на турпродукты Республики Бурятия сегодняшнее время является идеальным для роста новых инвестиционных проектов в сфере гостеприимства. Наша бизнес-миссия призвана познакомить предпринимателей сферы гостеприимства из разных регионов нашей страны с неповторимыми туристскими ресурсами бурятских территорий - непосредственно на побережье Байкала и в экологических природных районах региона.

В число участников бизнес-миссии вошли представители ведущего российского гостиничного девелопера «Группа отелей «Легенда», «зелёного» инвестиционного фонда «Реам Менеджмент», туристского крыла красноярского производителя вермикулита «СИВЕР», сибирской сети производителей модульных деревянных конструкций «Вудкастор», крупнейшего российского оператора круизов «ВодоходЪ» и калужской девелоперской группы «ГК Новый город».

