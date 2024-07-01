Лидером рейтинга стал Иволгинский район
В Бурятии опубликовали список районов, в которых лучше всего платят налоги. На сайте правительства РБ размещён рейтинг муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов региона в части их деятельности по содействию собираемости имущественных налогов физических лиц на территории республики за 2023 год.
На первом месте расположился Иволгинский район. Следом идут Северобайкальский, Кижингинский и Джидинский районы. Город Улан-Удэ замыкает лидирующую пятёрку.
- В 2021 году только 5 районов преодолели отметку в 95%, в 2022 все 23 района собрали свыше 98%, а в 2023 году 6 районов не смогли преодолеть 95% и им было присвоено 23 место, - сообщили в министерстве экономики республики.
В Бурятии назвали пятёрку районов, где лучше всего платят налоги
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