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Квартиры в улан-удэнских новостройках подешевели перед отменой льготной ипотеки

Квартиры в улан-удэнских новостройках подешевели перед отменой льготной ипотеки
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Жильё на первичке в столице республики обойдётся в шесть с лишним миллионов

Представители федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость квадратного метра и самого жилья на первичном рынке в России. Эксперты проанализировали ценники в 70 крупнейших городах страны – с населением более 300 тысяч человек.

Во втором квартале (с апреля по июнь) «квадрат» в новых домах в среднем по России подорожал на 2,4%, а за полгода – на 6,1%, до 135 тысяч 257 рублей. Квартиры – на 2,1% и 5,3% соответственно, до 7 миллионов 185 тысяч.

В Улан-Удэ, оказавшемся на 32 месте из 70-ти, за квадратный метр в новостройках просят 130 364 рубля (+2,2% за три месяца и 14,4% – с января), за квартиру – в среднем 6 миллионов 177 тысяч (-5,4% и -0,7%). Такая недвижимость в столице Бурятии хоть и немного, но подешевела. В соседней Чите придётся выложить уже 152 466 рублей и 7 миллионов 539 тысяч, в Иркутске – 158 897 рублей и 8 миллионов 497 тысяч.

Возглавили рейтинг Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Подмосковье, Нижний Новгород, Севастополь, Владивосток, Якутск и Хабаровск. В конце списка – Вологда, Нижний Тагил, Курган, Смоленск, Орёл, Махачкала, Волжский, Оренбург, Магнитогорск и Грозный.

Квадрат на первичке во втором квартале 2024-го стал дороже в 57 городах, в 12 подешевел, а в одном – Иваново – всё осталось по-прежнему. За шесть месяцев его стоимость увеличилась в 66-ти и снизилась в четырёх.

Цены на квартиры в апреле-июне поднялись в 41 городе, в 29 опустились. За полгода апартаменты наценились в 60-ти, дешевле стали в 10-ти.

По словам генерального директора портала Павла Луценко, рост цен в первой половине 2024-го был интенсивнее, чем за аналогичный период 2023-го, а городов, где зафиксировали их снижение – меньше.

- Несомненно, на это повлиял ажиотажный покупательский спрос в преддверии окончания льготной ипотеки, – отмечает Луценко. – Теперь главная интрига в том, как поведёт себя рынок после 1 июля, когда эта программа прекратит действовать. Скорее всего, застройщики постараются удерживать цены на прежнем уровне сколько смогут, но потом их всё равно придётся урезать.

По прогнозам эксперта, количество новых ЖК и, соответственно, выставленных на продажу квартир будет сокращаться, создавая дефицит предложения. «Поэтому процесс падения цен окажется весьма умеренным и постепенным», – добавил Луценко.

Льготная ипотека под 8% годовых, которую «сворачивают» с 1 июля – одна из самых популярных льготных программ на рынке новостроек, которую запустили в 2020 году и с тех пор несколько раз продлевали. За всё время действия по ней выдали более полутора миллионов кредитов, а общий объём сделок достиг 6 триллионов рублей, пишут федеральные СМИ.
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