В Бурятии снижается суммарный коэффициент рождаемости

Снижение зафиксировано в 4 регионах ДФО



Суммарный коэффициент рождаемости снижается в четырёх регионах Дальнего Востока - в Бурятии, Якутии, Забайкальском крае и Магаданской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину, выступившую на пленарном заседании IX Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».



- Суммарный коэффициент рождаемости - это относительный показатель, он оценивает среднее число детей, которое потенциально будет у расчётного поколения, не только у текущего. В 2023 по сравнению с 2022 годом наиболее интенсивно по суммарному коэффициенту рождаемости снижались такие регионы, как Магаданская область, Бурятия, Якутия, Забайкальский край. Падать нам некуда, нужно расти. Для всех регионов, где снижается суммарный коэффициент, такая тенденция - серьёзный повод задуматься, что происходит, - сказала Баталина.



Как передаёт ТАСС, при этом рост показателя зарегистрирован в Приморском и Камчатском краях, в Амурской области, Чукотском автономном округе.



Замминистра напомнила, что по итогам 2023 года в целом по России снижение суммарного коэффициента рождаемости почти остановилось: 1,416 было в 2022 году, 1,410 - в 2023 году. «Это небольшое снижение - 0,4%, - сказала Баталина. - А если мы посмотрим на суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке в целом, то увидим - он сокращается гораздо высокими темпами - 2,2%. Поэтому тот факт, что сегодня он выше общероссийского, это очень позитивно, но с той скоростью, с которой он снижается, мы можем этот потенциал и задел потерять».

