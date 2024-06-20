Снижение зафиксировано в 4 регионах ДФО
Суммарный коэффициент рождаемости снижается в четырёх регионах Дальнего Востока - в Бурятии, Якутии, Забайкальском крае и Магаданской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину, выступившую на пленарном заседании IX Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».
- Суммарный коэффициент рождаемости - это относительный показатель, он оценивает среднее число детей, которое потенциально будет у расчётного поколения, не только у текущего. В 2023 по сравнению с 2022 годом наиболее интенсивно по суммарному коэффициенту рождаемости снижались такие регионы, как Магаданская область, Бурятия, Якутия, Забайкальский край. Падать нам некуда, нужно расти. Для всех регионов, где снижается суммарный коэффициент, такая тенденция - серьёзный повод задуматься, что происходит, - сказала Баталина.
Как передаёт ТАСС, при этом рост показателя зарегистрирован в Приморском и Камчатском краях, в Амурской области, Чукотском автономном округе.
Замминистра напомнила, что по итогам 2023 года в целом по России снижение суммарного коэффициента рождаемости почти остановилось: 1,416 было в 2022 году, 1,410 - в 2023 году. «Это небольшое снижение - 0,4%, - сказала Баталина. - А если мы посмотрим на суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке в целом, то увидим - он сокращается гораздо высокими темпами - 2,2%. Поэтому тот факт, что сегодня он выше общероссийского, это очень позитивно, но с той скоростью, с которой он снижается, мы можем этот потенциал и задел потерять».
В Бурятии снижается суммарный коэффициент рождаемости
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Снижение зафиксировано в 4 регионах ДФО
Там сообщили, что за неделю он подешевел на 0,3%
Эксперты проанализировали итоги социально-экономического развития регионов РФ по итогам I квартала года
Экономика, 13.06.2024
Вакансии предложат скотоводам, потерявшим скот во время зимней бескормицы
Экономика, 11.06.2024
За год она упала на три позиции
На востоке страны введена в эксплуатацию новая теплоэлектростанция
Господдержка на содержание маточного поголовья составит более 190 млн рублей
А Сбер проинвестирует мастер-планы
Экономика, 06.06.2024
С начала года туда уехало более 90% от всех экспортируемых юрт
Экономика, 05.06.2024
Большинство лесоматериалов отправились в Китай
Экономика, 05.06.2024
В стране готовятся к коммерческой эксплуатации своих спутников
Экономика, 04.06.2024
Весенние полевые работы в этом году собираются завершить раньше
Об этом пишет Financial Times
Но некоторым российским семьям приходится ещё хуже
За год оно увеличилось аж на 60%